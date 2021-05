BRUTALNI OKRŠAJ TARE I ŠA! PRIĐI MI STVARIMA, OTVARAM LOBANJU: Simova se zaletela i na Miljanu, a onda lomila SVE PO BELOJ KUĆI

Tara Simov se vratila u kuću i ponovo krenula ka Miljani Kulić, međutim, i obezbeđenje i Nenad Aleksić Ša su je zadržavali. Došlo je do brutalnog okršaja između Tare i Ša.

- Sedi dole - rekao je Ša.

- Pomeri se - urlala je Tara.

foto: Printscreen/Zadruga

- To možeš gde si navikla. Nemoj da me štipaš. Mene da štipaš nećeš - zamera je reper.

- Da li je i to naređenje? Skloni se od mene - pričala je Simova, koja se pokačila sa Ša.

- Ne možeš da me udaraš. Sklonio sam te da me ne grizeš. Smrade mali. Smirujem te, ti me daviš, bravo - govorio je Ša.

Nakon što je razrušila stvari po Beloj kući, Tara Simov je istrčala u dvorište i ponovo krenula na Miljanu Kulić. Miljana se preselila u pab i sedela ispred sa Kristijanom Golubovićem, kako bi se i ona smirila.

- Razbolela si porodicu, šta će Željko kada ti vidi klipove - dobacivala je Tara.

- To nije 1% - pričala je Tara.

- Preterala si sve granice - govorili su zadrugari.

Kada je obezbeđenje sprečilo Taru Simov da uništi stvari Miljane Kulić, koje je Kristijan Golubović preneo u pab, ona je počela da ruši ostali deo Bele kuće koji nije ranije.

Simova je počela da lomi posuđe, a zadrugari su je molili da prestane.

Haos nije prestajao, a zbog toga što je sve zabeleženo, ona je odlučila i da pokvari sve kamere.

Nakon Tare Simov, na MIljanu Kulić je krenuo Nenad Aleksić Ša, koji je hteo da joj zabrani da mu dira stvari. Miljana je počela da kuka kako ju je Ša udario.

- Nisam te udario, k*rvo - urlao je Ša.

- Da, jesi me udario - odgovorila je Kulićeva.

- Mamu ti j*bem, upoznaćete me svi. Priđi mi stvarima, lobanja na pola - pretio je reper.

Kurir.rs/M.M.

