VOLELA BIH DA TI TARA ZAPALI STAN! Žestoki sukob Miljane i Ša, reper joj vređao RODITELJE, pa poručio da Siniša i Marija UMIRU!

Tokom ,,Pitanja gledalaca" voditelj je pročitao naredno pitanje za Nenada Aleksića Ša.

- Potresao si se da ti žena ne potroši sav novac, a sad želiš da ih troši sa tvojim ljubavnicama?

- Ako su gledaoci, oni trebaju da prate svaku situaciju, ja znam šta pričam, inteligentan sam, znam šta pričam. Pare u banci, sve je na advokatu, koliko je potrošeno, da li je potrešno, oni imaju uvid u to - poručio je Nenad.

- Nije ti problem da Tara kao ljubavnica troši novac, a žena da? - upitao je voditelj.

- Dao bih joj šta god, da nije uradila šta je uradila, sudski spor je tu, dobiće koliko je kome... Ja mogu da obrišem d*pe sa tim novcem. Taru volim, videću kada izađem. Stojim iza toga da moj brat treba da joj pomogne, da je uradila lošu stvar, jeste, ali da mi svi solite pamet, milion pitanja da dobijem, opet kažem, da, Tara javi se mom bratu! - poručio je reper.

- Videli ste njeno ponašanje, što se tiče njega, moje mišljenje je da ga nije volela, ona je to radila, jer je htela da se otkači njega. Maltretirala me je i pljuvala, ja nisam reagovala, jer sam morala da zaradim novac. Da se tučem sa uličarkom, Tarom Simov? Ša nije normalan, on je povredio ženu, omalovažio i ponizio, sada šalje ljubavnicu u stan da bude kod nje, a video je šta je ovde uradila. Apsolutno smatram da će njega realnost, tek kada bude izašao, da dobije šamar realnosti, ne znam ko bi od ovih ljudi smeo da pošalje Taru kući? Ovaj Šarov je poludeo, jer me je i on uhvatio i stiskao jako za ruke! - rekla je Miljana.

- Razbolela si mamu i tatu, umiru ti, popušiš mi k*rac! To ti je za to Šarov - poručio je reper.

- Moji roditelji će tek živeti, a ti ćeš razboleti svoje roditelje, ženu si upropastio si! - nastavila je Kulićeva.

- Nisam, eno je sa Tomovićem, mama ti umire od raka - provocirao je Ša.

- Moja mama nije tema, klošaru raspali, ti si svoju ženu povredio i ponizio! Ti ženu izbacuješ na ulicu, a ljubavnicu šalješ u stan! Volela bih da ti Tara zapali stan, ako si ti lud, a vidi se da si lud, Bane Čolak je za tebe institucija - odbrusila je Miljana.

- Evo, baš me boli k*rac - poručio je reper.

- Kako si ti sa Tarom u vezi, a ona voli mesec i po dana drugog čoveka? Nije ti priznala? Svima je rekla - upitao je voditelj.

- Meni niko nije rekao - pravdao se reper.

- Prestala je da ga voli! A ti možeš da udaraš toliko nisko, i Đedović, i Brendon, većina kuće udara na bolest, jer ste vi monstrumi! - nastavila je Miljana.

