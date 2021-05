TARU SAČEKAO BIVŠI VERENIK NAKON DISKVALIFIKACIJE?! Đedović otrkio njene MRAČNE TAJNE, Ša ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Marko Đedović sa Nenadom Aleksićem Ša obavio detaljan razgovor o Tari Simov i stvarima o kojima mu se poveravala.

- Ja sam mislio da mnoge stvari gledaoci nisu čuli... Ona je meni rekla da ne može da izdrži vezu sa tobom više, da joj to nije to, ja sam siguran da je to psihički, ja sam joj pričao da stane, da je nemoguće da sve što joj je bilo u glavi nekada, posle 15, 20 dana joj je krenulo, kao dobila je nešto i ništa joj nije više zanimljivo. Milion puta sam joj rekao da se okane, i za sve što mi je pričala, za šta se ispostavilo da je istina, ja sam mislio da ona mene laže i da preuveličava, kada je uhvatila neki pogled, sklona je ona tome. Ti meni nikad direktno nisi rekao, ali indirektno si mi govorio i pričao... Nikad ti nisi rekao, ja sam te slušao kada si se svađao sa Tomovićem, ti nikada nisi hteo da se ogradiš od nje, onda ono sa Kenanom, pa vaše svađe, ja sam počeo da kapiram da sve što mi ona govori da je tako. Zaljubila, i ne može da izdrži i ovo, i ono, ja joj govorim da se smiri, da se ne blamirate. Sve se u svađama čuje. Onda je Panda došao i rekao joj ono... I onda kada je videla da sam ja na tvojoj strani, ja ne mogu da je branim kada nije u pravu, ona je sve više, posle toga, malo po malo, malo po malo, vidim da nema to sa mozgom veze - pričao je Marko i dodaje:

foto: Printscreen

- Posle toga se dešava to što se dešava ovde, odlazi u Urgentni, Miša kad god dođe, peva joj pesmu, dešava se sledeća situacija i govori mi da se čula... Ja joj kažem da li je normalna?! A ne mogu da pričam, šta bih sve rekao... Pitam je da li su joj se vratile emocije kada ga je čula, nije mi rekla ni da, ni ne, nego ovako samo(slegnuo je ramenima). Onda meni za stolom priča jedno, ovako drugo, onda mene napadaju, kada je ja nacepam, pokaže ljubavi, svaki put sam pratio šta radi. Svaki put ste imali odnos i posle mi priča o tome, kao da sam ja lud! Meni je to kraj sveta, ne mogu nikog da stavim ispred sebe, ja majci ne bih dozvolio. Onda je ustala i onda je došlo to da joj je pričao, da će je čekati da se završi rijaliti: Jedino njegov broj zna napamet, jer nema koga, koga drugog? - izjavio je Đedović.

- Šta misliš da ga je zvala? - zabrinuo se Ša.

foto: Printscreen

- To je ono što te Milan pita. I ti skačeš, a ja ne mogu da ustanem. Tu ima milijardu detalja, dođe kod mene i kaže da ne može da te gleda više, nikad nije razmišljala, samo joj govorio da se ne blamirate, i onako ste najgori! Meni svi j*bu majku što vam ne skačem na kičmu! Dečko ima devojku, pa je pitala i za Lazara i on dečko ima devojku, da li stvarno misli da će Stefan da je čeka, ali da je voleo, voleo je. Ceo svet je mogao da sruši, jeste, kakav je odnos sada, nemam pojma. Napolju je bila sa Lazarom, sigurno mi ne bi pričala o njemu, jer je bila sa Lazarom je uvek bila, tu je bila Šopićka ili Jelena, razumeš?! - pričao je Marko.

- I da je čeka, on će je odj*bati! Znam ja kako je meni pričala, ja ne mogu to - govorio je Ša.

- Ona je njemu rekla da joj pošalje nešto kao znak za rođendan, to je cvet, to je neko njihovo cveće, da li jeste ili nije, mi to ne možemo da znamo, ili je to zaista tako, oni u razgovoru znaju šta je bilo! Ova pitanja nisu čudna pitanja, jer se čulo sve šta ona priča, sve - izjavio je Marko. Ova pitanja su meni putokaz - rekao je reper.

Kurir.rs/I.B.

