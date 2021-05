ŠA SE POGUBIO OTKAKO JE TARA IZAŠLA: Miljana ga urnisala, a kad mu je Nadica opalila ŠAMAR REALNOSTI, napustio je emisiju

Nenad Aleksić Ša ostaje usamljen u rijalitiju budući da je njegova ljubavnica Tara Simov diskvalifikovana, a njegovi cimeru su odmah počeli da ga osuđuju.

- Prvo Miljana da mi se napuši ku*ca - rekao je Ša.

- Leči se psihopato, isti si Bane Čolak - rekla je Miljana.

- Leče ti se roditelji - nastavio je Ša.

- Jazavac, je l moguće da sam ti ja bitnija od disfalifikovane devojke. Ne kometariši moje roditelje, oni su se izlečili, a ti nikada nećeš - govorila je Miljana.

- Napuši se i Tari - rekao je Ša. Nedostaje mi Tara, skroz. Ne nedostaju mi ove scene, ali mi ona nedostaje - govorio je Ša.

- Naš odnos nije lep, ali nakon ovih svađa koje su se desile. Ja verujem da ćemo mi biti super napolju, a ovde ne možemo - nastavio je Ša.

- Moram da kažem da ne shvatam Ša. On ne kapira da je ona njega ostavila sada. Ona kao da je zacrtala datum kada će da pobegne. Nisam ja nikada vređala Ša, ja sam mu samo govorila da ono što mu je Tara govorila. Ivana je za njega ispala gospođetina, a on... Ne mogu da verujem da on tako govori, a ona mu je to uradila. Zamisli da ona pozove Stefana u njegov stan, a on je ovde - pričala je Nadica.

- Ša ti nisi sačekao da vidiš šta je Ivana imala sa Vladom, pa si pravio haos, a Taru opravdavaš za Stefana - ubacila se Sanja.

- Meni ja Vladimir neprijatelj. Ja sam pretio Stefanu ako mi se umeša u vezu - prekinuo je Ša.

- Njoj je Stefan prava ljubav, i on nju čeka posle svega - kometarisao je Mića.

- Alo, to joj je bivši verenik, on ne postoji - branio se Ša.

- Ti si joj kombinacija - rekao je Mića.

- E moj Ša, ti nisi uspeo i imao si emotivni slom sa devojkom do 20 godina. Jadan li si moj Ša, sa 15 godina te je zvala sa jagodicom Filipom, bio si joj ciljna grupa. Ona je htela to, plakao si zbog neurotične Tare Simov. Meni nije jasno da moje reči njega toliko pogađaju - kometarisala je Nadica kada je Ša napustio emisiju.

- Nigde nije idealno, ali da ona njega poremeti, a on se njoj zgadio. On želi Taru Simov od pre, je l njemu treba ovo i ovako da se ponižava. Ona nema kontrolu besa i jako dobro sam ja prošla od nje. Kako je on prošla od nje - nastavila je Nadica.

