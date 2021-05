STEFAN PRECRTAO JOVANU ZA SVA VREMENA! Karić se ZAINATIO i stavio tačku na njihov odnos: Misica utučena, BRIZNULA U PLAČ! VIDEO

Stefan Karić progovorio je o raskidu sa Jovanom Ljubisavljević, a ona je nakon toga briznula u plač.

- Ti imaš svađe, da čovek izludi, je l' ti padne svašta na pamet? - upitao je Janjuš.

foto: Printscreen7Zadruga

- Dovedu me do takve sitaucije... Mi smo takvi, ne mogu da nas naprave onim što nismo, ali u nekim situacijama Jovana i ja nemamo dovoljno komunikaciju, najbolje je da ne budemo zajedno i to je to. Ja sam se zainatio i nema šanse, 100%! Ja sam to zacrtao i tako će biti! Ko se srećan u tim odnosima, zašto bi pravili budale od sebe? Ja sam odlučio tako i tako će biti! - tvrdio je Karić.

- Miljana je takva, voleo bih da pobedi, na kraju nas dvoje se pomirimo i eto - izjavio je Stefan o Miljani Kulić.

- Ja sam se iznenadio kako je Jovana išla za tobom, kad god bi nešto ti ružno rekao, ona bi otišla u sobu, ne bi se nadovezivala da izazove još ružnih reči - rekao je Filip.

- Da, ali se opet vraćamo na isto i sve je isto - objasnio je Stefan.

Pesma "Zbogom odlazim" pogodila je Jovanu Ljubisavljević, koja je plakala na garnituri, pa otišla na dok, gde je nastavila da tuguje. Podsetimo, pre ovoga je Stefan Karić rekao da se neće pomiriti sa misicom.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:40 PETER HANDKE DOČEKAN U ANDRIĆGRADU UZ LEB I SO