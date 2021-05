MISICA U ŽESTOKOM KLINČU SA STEFANOM! Jovana izbacila Karića iz takta, on besan spomenuo i Tomovića pa NAPUSTIO EMISIJU! (VIDEO)

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević su ponovo imali sukob, a ona je uspela da ga izbaci iz takta.

- Ja ništa nisam slagao, sve što je ona rekla, ja sam ispričao, ništa nisam slagao da bi plakala zbog mene. Drugi su je napadali, videli stvari koje ja nisam. Ovde je divljala, posle htela da spusti loptu, to mi se nije svidelo. Trebalo je da prođe neko vreme, sve bi bilo drugačije, ona je htela odmah. Dovodi do ovih momenata, i ja sam katastrofa, nisam se promenio od prošlog puta, samo je nisam vređao. Najbolje da ostanemo slobodni, ne želim da je bilo ko vređa, pravi ono što nije, a to radim ja... Neka uživa sad - rekao je Stefan.

- Ja kada imam nešto nerazjašnjeno, ne mogu da spavam, a da to ne rešim. Meni i te kako smeta što on tvrdi da sam ja bilo šta radila sa bilo kim dok sam bila sa njim u vezi. On tvrdi da sam gledala i radila nešto, a ja sam mu bila posvećena - pričala je misica.

- Ja sam to video, a nisam ni znao da je pre bilo nešto - ustakao je Karić.

- Da li ti smatraš da su drugi legitimni da ti potvrđuju nešto? Ja i dalje negiram da sam radila nešto dok sam bila sa tobom u vezi. Te stvari se nisu dešavale, ja ne sedim na dve stolice - poručila je Jovana.

- To nije bilo samo jednom, nego više puta - poručio je Karić.

- I ja sam videla neke stvari, ali neću da ih iznesem, jer to stvara patologiju zameranja - dodala je misica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ali čim ti ćutiš, trpiš, onda to posle eskalira na ovaj način - dodao je Darko.

- On mi nikad ne prilazi posle svađa, uvek ja. Možda je jednom prišao. A i tad ne bi prišao, nego je mislio da je on kriv. Ja prilazim i kad smatram da sam kriva i kad nisam - govorila je Jovana.

- Sram te bilo, ne možeš da kažeš da ja nisam prilazio! Ti prilaziš, ali sam i ja - skočio je Karić.

- Jovana, ispada da radiš namerno neke stvari. Da si ozbiljna žrtva njegova, meriš pritisak, plačeš, tražiš tablete, povraćaš. Zbog čega? I što nisi legla? - zamerio je Lepi Mića.

Haos Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića se nastavio u emisiji "Gledanje snimaka". Stefan je ponovo zamerio Jovani što je ranije rekla da joj on nikad ne prilazi posle sukoba.

- Malopre sam plakala, nisi mi prišao - zamerila je misica.

- Kad si plakala, nisam video? - pitao je Stefan.

- Da. I eto, plačem zbog tebe - rekla je ona.

- I pre mene si plakala. Da li si i tad imala emocije? Vladimiru si plakala tamo u garderoberu, ne s*ri - pobesneo je Karić.

- Nisam plakala njemu, nego generalno - odgovorila je misica, a Karić je pobesneo i napustio emisiju.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:55 JELENA KOSTOV O STRAŠNOJ POVREDI KOJU JE DOŽIVELA: Oporavila sam se! Otkrila zašto se nije oglašavala