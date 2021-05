BOLESNO JE VOLIM, DUŠA ME BOLI ŠTO JE OTIŠLA! Ša slomljen zbog Tarine diskvalifikacije, a ovako komentariše priče da je SA DRUGIM!

Jovana Ljubisavljević postavila je pitanje Nenadu Aleksiću Ša koje je ga je slomilo.

"Imam pitanje za Ša. Svi vidimo da nisi okej, da si pola čoveka. Sad kad su ti se slegli utisci, da li misliš da te je Tara ostavila i da je u prvi plan stavljen taj njen bivši verenik?", pitala je ona.

"Osećam se užasno. Psihički se osećam isto kao i fizički, možda i gore. Ljudi pričaju da me je izdala i ostavila, ja znam i verujem u ono što smo pričali ispod pokrivača, ali to nema šanse da otkrijem. Trudiću se da verujem u ono što smo pričali, ne verujem da me je ostavila. Duša me je boli što je otišla, kao i način na koji je otišla, ne znam da li ću izdržati, ali neću bežati. Bolesno je volim i bolesno mi fali. Naš odnos nije bolestan, sve naše zamerke su glupe. Moj izbor je da joj verujem. Ona zna da je ne bih prisiljavao da bude u vezi sa mnom, nije zbog toga otišla, prostor je", odgovorio je Ša.

