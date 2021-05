NECA IZVREĐAO ZADRUGARE, KRISTIJAN MU ZAPRETIO: Pazi šta pričaš, sinoć si mi rekao da mi je Kristina devojka! (VIDEO)

Na samom kraju današnje ankete, svoje mišljenje o zadrugarima koji sve rade zarad lične koristi, izneo je Kristijan Golubović.

- Na ovu temu ima dosta nas, složio bih se da je mali Neca to pokušao malo agresivnijim putem to da uradi. To je njegova profesija, on je zabavljao narod na TikToku, dobijao preglede, zarađivao, za to je došao i ovde, ali sa većom šansom i mogućnostima - počeo je Kristijan.

foto: Printscreen7Zadruga

Neca je pobesneo i krenuo da vređa zadrugare još jedno, što je radio tokom celog sastanaka kada su ga prozivali, a svi su skočili na njega.

- Pazi šta pričaš, sinoć si mi zvog pice rekao da mi je Kristina devojka - govorio je Golubović.

- Neca je mlad, njemu je opravdano. Paula, Kenan, Mišel, Sanja, ovo sve što je radila, to je njen način. Svi smo došli da na nekin način zaradimo - zaključio je on.

Kurir.rs/M.M.