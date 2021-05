ALEKS POKUŠALA DA POBEGNE IZ ZADRUGE, MINA JOJ UDARILA ŠAMAR REALNOSTI: Nikolićeva briznula u plač, ne može više da IZDRŽI! VIDEO

Aleksandra Nikolić je otišla u ekonomsko dvorište u nameri da pobegne, ali Mina Vrbaški ju je sprečila.

- Što rade to? - pitala je Aleks.

- Sram da te bude, to će da ti preraste u bolest, to ne smeš da radiš, da li shvataš šta sebi radiš? Plačeš kao p*čka. Sad ćeš da budeš m*donja i da odeš u kuću i da sediš tamo, da razmisliš malo ovom glavom. Mene je sramota tvoje sramota. Meni je tvoja mama rekla da te pazim. Radiš sr*nja, da bi svako posle tebe sr*o po tebi. Klela si se u majku, pa sad opet sa njim. Ja ću tebe podržati ako je to dobro za tebe, ali ti si blam. Šta radiš ovo? - urlala je Mina.

- Ja samo hoću da radim šta ja hoću - kukala je Nikolićeva.

- Tvoja mama mi je rekla da ćeš da budeš ovde dok ne izađeš, jer vam trebaju pare. Da li si ti bolesna osoba? Ti si odlično - urlala je Mina.

- Ja ne mogu više - kukala je Aleks.

- Možeš, nego nećeš - odgovorila je Vrbaški.

Mina Vrbaški je očitala lekciju Aleksandri Nikolić zbog toga što je pokušala da pobegne posle šok optužbi zadrugara, a zatim ju je izgrlila i ostavila u ekonomskom dvorištu da se smiri.

Ovo nije pomoglo Aleksandri. Ponovo je pokušala da se popne na krov, a kada nije uspela, počela je da plače bez prestanka.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:14 ISPRAĆAJ ZA KREMACIJU FEĐE STOJANOVIĆA: Glumci, porodica i prijatelji okupili se na Novom groblju