LEČILA SAM JE 10 GODINA, JEDVA SE IZLEČILA! Aleksandrina majka ogolila dušu: Karijeru sam napustila zbog nje, OSTALE SU POSLEDICE!

Aleksandra Nikolić ponovo je izazvala lavinu komentara nakon što se pomirila sa Filipom Carem. Podsetimo, Aleks se zaklela u svoju majku Slovenku da nikada više neće biti sa Filipom, a sada je završila sa njim u krevetu, gde su obnovili svoj ljubavni odnos sa početka "Zadruge 4".

Nikolićeva se našla i na udaru zadrugara kada je Teodora Bilanović iznela njenu tajnu - da Aleks svakodnevno povraća, a pevačica, kao i mnogi zadrugari, optužili su je da ovo radi kako bi privukla pažnju na sebe. Nakon ovoga, Aleks je pokušala da pobegne iz "Zadruge".

Sada se oglasila Aleksandrina majka Slovenka, koja je otkrila šta misli o pomirenju sa Filipom, kao i haosu koji je zadesio njenu ćerku danas.

- Aleksandra se zaklela u Vas da se neće pomiriti sa Carem, a pomirila se. Kako to komentarišete?

- Ja od prvog dana znam da ona voli Filipa i samo Filipa. Ja znam da ona sada voli, prosto, to što se u mene zaklela, nesvesno je uradila. Ja sam znala da će da pređe preko toga. Ne zameram joj ništa, niti mogu da joj zamerim jer znam koliko ga voli. Znam koliko joj znači. Vidim da ih zadrugari nešto optužuju, verujte, nisam ljuta na svoje dete niti sam ogorčena. Ona je samo Filipa volela - rekla je Aleksandrina majka.

- Danas su zadrugari imali anketu, na kojoj su birali osobe za koje smatraju da su spremne da urade sve zarad lične koristi. Mnogi su odabrali baš Aleksandru, šta mislite o tome?

- To nije tačno. Ona nije koristoljubiva. Što se tiče Aleksandre, ako ljudi nisu mogli da vide koliko je iskrena... Ona je tamo kao i vani. Niti ume da laže, niti ume da folira, niti da glumi. Što se tiče tih tamo, ljudi neka su živi i zdravi, ali ja vidim šta rade. Ja sam malo psiholog od detinjstva... Neka im je na čast. Mnogo krupnije stvari rade mnoge, pa ne sme da im se pisne, a na moju Aleksandru svi udaraju! Bože moj, Gospode pomozi, ja se svakodnevno molim za svoje dete. Ja bih volela da ostane sa Filipom, vidim da joj znači, da je srećna pored njega - istakla je Slovenka.

- Pred sam kraj sastanka zadrugari su optužili Aleksandru da svakodnevno povraća kako bi privukla pažnju na sebe, nakon čega je ona poželela da pobegne iz "Zadruge". Da li ste ispratili šta se desilo?

- Ma kakve koristi, dete ima želudačnih problema. Kakva je to korist da mučiš sebe? Moje dete je inteligentno i pametno, ko to može da radi? Gledam je kako plače, znate kada bih ja plakala? Nikada u životu, usta bih im zapušila u sekundi! Ali moja Aleksandra sve prima k srcu, takva je od kako se rodila, ne mogu da je povredim. Malo je neko povredi, krenu suze. kad joj vidim suze, dođe mi da uletim tamo. Ja sam Aleksandru lečila 10 godina. Jedva sam je izlečila, imala je mali milion problema. Ona je znala da prima po nekoliko infuzija dnevno, ostale su posledice. Ja sam i karijeru i sve napustila zbog svog deteta, jer sam bila po bolnicama konstantno. To što pričaju, to je čista glupost, to ne bi radila. Možda pojede veću količinu, pa ta suva hrana dovede to toga. Treba da uzme neku supicu, nešto... Ali zadrugari joj stalno daju mali honorar - rekla je Aleksandri majka.

- Ne znam zašto ovo radi... Treba da im zapuši usta, niko je nije vredan. Od kako je ušla, zadrugari vrše teror na njoj. Neko radi gore, ne govore im ni reč. Šta bih rekla, nemam teksta... - zaključila je Slovenka.

