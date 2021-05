OGLASILA SE PORODICA SANDRE REŠIĆ PRVI PUT! Evo kako su reagovali na pevačicin POLJUBAC sa Matorom i da li je PODRŽAVAJU!

Pevačica Sandra Rešić, aktuelna učesnica "Zadruge 4", poslednjih nekoliko nedelja trpi pritisak zadrugara na koji do sada nije navikla. Sve je počelo od poljupca sa Jovanom Tomić Matorom na sceni "Zadrugovizije", koji su mnogi okarakterisali kao vulgaran.

foto: ATA Images

Kako je Sandra istakla, ona je svojoj mami Slavici zabranila da daje izjave za medije, te se ona do sada nije oglašavala povodom učešće svoje ćerke u najgledanijem rijalitiju u regionu, a sada se oglasio njen brat Boban.

On je ispričao šta misli o poljupcu koji je šokirao zadrugare, kao i Sandrinim prijateljstvima.

- Biću kratak, rijaliti programi nisu nešto što pratim, ali kako je moja sestra učesnik, svakako se trudim da budem koliko-toliko u toku. Što se porodice i mene tiče, zna se šta mislimo - jako smo ponosni na Sandru, a i ona sama to treba da bude. Zna ko je i šta je, koliko vredi i ko su joj pravi prijatelji. Što se aktuelne situacije sa nastupom na "Zadrugoviziji" tiče - ljudi, je l' se šalimo? Meni je cela ta priča presmešna, s obzirom na to šta sve zadrugari tamo rade. Mislim da smo svi u životu gledali, da naglasim - NASTUPE, koji za cilj imaju da šokiraju i ostave utisak. A koliko ja kontam, u šoubiznisu se to ceni - odgovorio je Sandrin brat Boban.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

