ZAŠTO TARA NE BI OSETILA ONO ŠTO SAM JA OSETIO UZ IVANU? Ša otvoreno o budućnosti sa Simovom, obratio se roditeljima: IMAM STRAH!

Nenad Aleksić Ša odgovarao je na pitanje novinara, koje se tiče diskvalifikacije Tare Simov i mišljenja zadrugara da ga je "ostavila kao kera", kao i njihove eventualne zajedničke budućnosti.

foto: Printscreen/Zadruga

- Imam strah kao nikad u životu, sav drhtim, kao sam da sam prvi put pred kamerama. Smoren, tužan, sav sam nikakav. Baš sam Marku rekao danas da ne mogu da uspostavim sam sa sobom konekciju. Preteško mi je. Kad se vežem za nekog, to je to. Navikao sam da ležem sa njom, budim se... Svađe, lepi trenuci, navikao sam da sve radim sa njom. Kao da deo mene fali. Sam ne mogu nikako da funkcionišem, takav sam po prirodi. To je Nenad. Ne mogu to kod sebe da promenim. Znam da je prošlo nekoliko dana, ali fali mi - rekao je Ša.

- Kad bi znali sve naše priče, možda bi i promenili mišljenje. Ne sviđa mi se način na koji je izašla, ali mi ostaje to da verujem. Meni godine nikad nisu predstavljale problem, ali ona jeste mlađa i treba da skapira neke stvari. U tim godinama sam i ja mislio da sam najpametniji. Ja sam neko ko se u ovakvom prolazu ne snalazi dobro, ali napolju odlično hendlujem život i biram društvo - rekao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Čak i kad smo se muvali, ja sam tad naučio da je emotivna prevara gora od one fizičke, to nisam znao, naučio sam ovde. Tada sam joj govorio da ne mogu sa njom ući u neku vezu, jer je mlada i moglo bi se desiti da joj dosadim. Zaljubio sam se posle i zavoleo. Čovek kad je zaljubljen ne razmišlja preterano. Samo znam da može od mene naučiti mnogo toga - nastavaio je Ša.

Poznavajući Aleksiće, misliš li da će prihvatiti Taru kao tvoj izbor, s obzirom da je Tara sama za sebe izjavila da je uličarka? - glasilo je pitanje novinara.

- Moja majka zna kakvog je sina rodila i da su mene zvali uličarom. Mislim da to uopšte ne bih uzeo u razmatranje, moji roditelji će uvek biti uz mene. Nikad nisam ulazio u odluke moje majke, s kim god da bude, uvek sam prihvatao, kao i moj brat, nikad se nisam mešao u njihove veze, nisam se trudio da im pokvarim ono što im je drago. Prihvatiće, jer je to moj život i odluka. Ako ne prihvate, moraće me voleti. Zašto ne bi Tara osetila uz mene onu porodičnu idilu koju sam ja osetio uz Ivanu? - komentarisao je reper.