KUPOVALA SAM TABLETE ZA SVINJE DA BIH SMRŠALA! Aleks šokirala izjavom, priznala sve o svom PROBLEMU: Povraćala sam i izgubila 8 KG

Aleksandra Nikolić je želela da pobegne iz "Zadruge" nakon što je Teodora Bilanović otkrila njenu tajnu da svakodnevno povraća, a zadrugari su je optužili da i to radi da bi privukla pažnju na sebe. Nenad Lazić Neca je sa njom popričao o ovom problemu.

- Nisi debela, ti si krupna, jaka, znaš li šta je debelo? - govorio je Neca.

- Da, ali sve me je stiglo, sve me je potreslo. Lepo se osećam kada to uradim - pričala je Aleks.

- Možeš da se ugušiš od toga, to utiče na tvoje psihičko stanje - govorio je Lazić.

- Danas nisam jela ništa, nisam to uradila - istakla je Aleks.

- To utiče na sve, na tvoj mozak. Ti i da imaš 20 kila, ti ćeš da misliš da si debela - govorio je Neca.

- Ja vidim da sam debela - nastavila je Nikolićeva.

- Nisi - pričao je Neca.

- To sad kažeš jer si video šta sam uradila. Ja sam napolju doživela strašnu stvar, strašnu stvar uradila i ugojila sam se. Kupila sam neke nelegalne tablete, malo jela, a to što sam jela, to sam povratila. Kupovala sam tablete za svinje - otkrila je Aleks.

- Iju - šokirao se on.

- Tako sam od tih tableta i toga što sam povraća smršala 8kg. Skidala kilograme, bila top - nastavila je ona.

