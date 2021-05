REALNOST ĆE GA UDARITI KAD IZAĐE Sandra otkrila sve detalje Tarinog razgovora sa BIVŠIM VERENIKOM: Emotivno razorila UCVELJENOG ŠA

Stefan Karić takođe je želeo da prokomentariše novonastalu situaciju između Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, nakon što je Marko Đedović ispričao šta zna.

- Ja znam Taru duže nego što je zna Đedović, mislim da nikad u životu nije imala nikad momka koji joj je titrao koliko je to radio Ša, ona nije navikola na to i izgleda da joj to ni ne prija. Mislim da je ovde prvi put doživela da joj neko titra. On u ovoj situaciji ne može da bude realan, to ne želi da prihvati, napravila je katastrofalnu stvar. Tim ponašanjem je prvo pokazala nepoštovanje nega, kao i bezobrazluk. On joj je govorio da je neće ostaviti, a ona je shvatila da će biti katastrofa za nju ako ga ovde ostavi. Mislim da su je i Ivine reči poremetile. Ša sad ne želi ni da prihvati, stvarnost će ga udariti kad izađe, mislim da će biti katastrofa - komentarisao je Stefan.

- Ne mogu da verujem na koji način sad Ša priča. Mislim da će Tara biti njegov kraj. Njen bezobrazluk je dostigao vrhunac, sve je to bilo skretanje pažnje na sebe. Trpeo je ovde šamare, udaranje, a vrlo blago prelazi preko te informacije o vereniku. Sve što je Đedović rekao za taj poziv, ona je meni takođe rekla. Marko je potpuno u pravu. Rekla mi je da je Stefan razume i da je na njenoj strani. Nije znala šta da misli o tome što Stefan ima devojku. Nisam znala ni šta da joj kažem. Bila sam neki mirotvorac, nisam bila pametna da razlučim šta je pametno reći, a šta ne. Paklena greška je to slanje nje u svoj stan. - govorila je Sandra.

