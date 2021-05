ŽENA IVANA GAVRILOVIĆA POSLALA PORUKU MILIJANI U RIJALITI: Nećeš se tako lako otarasiti tog čoveka! Pevač se PREZNOJIO

Odnos Milijane Bogdanović i Ivana Gavrilovića obeležio je devetu sezonu rijalitija.

Pevač se upustio u vezu sa Milijanom iako u spoljnom svetu ima suprugu Marinu. Ponovo je pokretnuta tema o njihovom odnosu u vili, a voditeljka je upitala Natašu Pajović šta joj je prenela pevačeva supruga Marina.

foto: Printscreen/Happy

"Ovaj čovek ovde sve nas folira. Pre dva dana doneo odluku da se vrati Marini, svi Parovi vikali "bravo", samo nas troje je ustalo i reklo realno kako jeste. Sedi ovde celu emisiju namiguje Milijani, sinoć se ljubi, a danas opet on donosi odluku. Preko dana je sa Marinom, posle dva sata je sa Milijanom. Ja sam samo Milijani rekla da je Marina rekla što se nje tiče: 'Eto tebi Ivana Gavrilovića' i da samo gleda kroz život kako će se otarasiti ovog čoveka. To je Marina poručila, a ostalo neću da iznosim jer me ovo ne zanima", rekla je Nataša.

"Potreslo me je sad ovo", rekao je Ivan.

"Milijana zna ovo, Ivanu ništa nisam govorila", rekla je Nataša.

"Što meni nisi rekla?", pitao je Ivan.

"Marina mi je rekla da se Milijana neće tako lako otarasiti ovog čoveka. Ima nekih stvarno ružnih stvari koje je rekla za Ivana, ja to ne želim da iznosim. Ja sam nju saslušala kao žena", rekla je Nataša.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:08 SUBOTIĆKA SE KUCNULA JAJIMA SA BEBOM JOVANOM! Rijaliti zvezda obožava Uskrs, pokazala i kako je sredila dom da SVE BLISTA (VIDEO)