MIŠEL SE PERE DA NIJE GEJ U VEZI S MINOM Miljana analizirala odnos pevača s Vrbaški: Znate koliko je promenila momaka, sve je IGRA

Miljana Kulić želela je da prokomentariše najsvežiji odnos u kući, relaciju Mine Vrbaški i Mišela Gvozdenovića:

- Apsolutno nisam ljubomorna, jer nemam na koga i na šta biti. Ispričala sam ono što se dešavalo između njega i mene. Mladost-ludost. On se pere vezom sa Minom, ovde se 8 meseci spekuliše da je gej, ja znam šta sam u Čačku čula i videla, ja ništa nisam lagala - govorila je Miljana i nastavila:

- Želim im svu sreću, već znate koliko je momaka Mina promenila u Zadruzi, smatram da je iz inata ušla u vezu sa Mišelom, on joj je igra, kao i ona njemu. Mislim da je Mišel loš čovek, sve je lakrdija. Ovde je govorio da voli plavuše sa plavim očima - komentarisala je Miljana.

- Samo da kažem da je Miljana naša igračka - rekao je Mišel.

- Mišel i ja smo se pomirili, pa nastavili svoje druženje. On me je zivkao kod sebe i kad sam ih u utorak videla zajedno... A navodno smo se dogovorili da će me on častiti na žurki. Da, jesam komentarisala da ne znam gde su bili prethodnih osam meseci. Neka bude da sam ljubomorna. Da sam želela da ga poljubim, ja bih ga poljubila - govorila je Dragana.

