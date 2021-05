VUK MOB BEZ DLAKE NA JEZIKU OCRNIO REPERA! Opleo po Tari i Ša kao nikad dosad: On je SMEĆE, upoznao sam njegovu Ivanu!

Bivši rijaliti učesnik i reper Vuk Mob se dotakao aktuelne veze između Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Tara nije cvećka. Meni je nje neko žao, ona ima 20 godina, svi smo mi tada pravili gluposti, samo što nismo bili na nacionalnoj televiziji da to snima. S druge strane, čoveku od 40 godina ne mogu da ne uzmem za zlo koji je pokušao da od mene i Paule napravi nešto kako bi prikrio svoju vezu sa Tarom - kaže Vuk i dodaje:

- Oni su legli u krevet i krenuli sa pričom da će meni da prave priču. On mi kao glumi druga, sve smo super, a ovamo u duslohu sa Đedovićem. Imali smo koretkan odnos – priča Vuk.

Direktno sam rekao Tari na žurci "spasi se". Nenadu sam zamerio to što je udario na pare mog deteta. To je jako ružno, on je opterećen parama. On preti ženi sa kojom je proveo sedam godina tužbom i advokatima ako bude dirala pare sa računa, a ona ima puno pravo, jer je on taj novac stekao u braku.

- Upoznao sam Ivanu jednom prilikom, ona je top devojka, nije materijalista, ima svoj salon, pošteno radi i zarađuje za sebe i svoje radnike. Ša je smeće. Ja da sam prevario ženu posle toliko godina, rekao bih joj da uzme sve. Lik je klasično smeće – zaključuje Vuk Mob u emisiji "Pitam za druga".

