ŠOK! BRENDON IZBAČEN IZ ZADRUGE! Odlučio da mu je ovo poslednji RIJALITI, a onda raskrinkao sve zadrugare! NIŠTA NIJE SAKRIO

Branislav Radonić Brendon izbačen je iz Zadruge budići da je Fran Pujas imao daleko više glasova.

- Ovo je moj poslednji rijaliti - rekao je Brendo.đa.

U igri je pobedio Fran, i samim tim su mu duplirani glasovi. Kada su se glasovi duplirali, imao je 86 odsto glasova, dok je brendon imao svega 14 glasova glasova.

Radonić se pozdravio sa zadrugarima i napustio imanje.

Menjaju se ljudi, menjam se i ja. Bilo mi je drago da se vratim, da vidim i stare zadrugare, to je trajalo neko vreme, tu je bila i Brenda, onda se desilo da je pre dve nedelje Tara razbila prozore, ja sam video travu, drveće, proleće. Video sam to, shvatio da želim nešto drugačije i da je vreme za te stvari. Šetao sam sam sa sobom, maštajući o svemu - odgovorio je on. Čini se kao da nisi imao sa kim da budeš u "purpurnom svetu" - istakla je Dušica.

- Brenda je imala Kristijana, ali on sad ima Kristinu. On sada malo pravi performans, voli da je u kadru, on pravi šou sa njom, voli da koketira, koketirao je i sa Brendom. Ona se malo zaljubila, ali za njega nisam siguran. On pravi performans sa njom - rekao je Radonić.

- Neca te je ispratio obučen sa perikom - prokomentarisala je Dušica.

- Potrudio se, Brenda ga je inspirisala. Toliko sam se stvarno obradovao što sam izašao. Janjuša sam koristio za performans, tu sam i glumio sa njim ne bi li provocirao zadrugare i šokirao gledaoce. Ali kada ga je Maja uhvatila u mašineriju, nije mi se dopala njegova energija. Pričajući sa Majom, zaključio sam da oni uživaju u sado-mazo odnosu. Oni jesu jedno za drugo, voli taj odnos - istakao je Radonić.

- Kako je Ša? - pitala je Dušica.

- Beksrajno mi je drag, uvek je tu da pozajmi dve cigarete, pa ih vrati. Utučen je. Tara je posebna devojka, neustrašiva, žao mi je što je tako diskvalifikovana. Ne znam hoće li uspeti u spoljnom svetu, imali su turbulentnu vezu. Specifična priča. Ostaje da vidimo. O misici i Kariću nemam lepo mišljenje. Veštačka iskreirana ljubavna priča. Prodaje svoj ljubavni život, ona je agresivna, histerična, negativna. Neka to bude za novinare, ne moram sve sada - dodao je Brendon.

kurir.rs

