PRVI PUT SAM OD NJEGA OSETILA TU ENERGIJU: Kristina konačno priznala šta ima sa Kristijanom, pomenula njegov BRAK! (VIDEO)

Kristina Spalević, koja se ovih dana nalazi u žizi javnosti zbog svog odnosa sa Kristijanom Golubovićem otkrila je istinu o njihovom odnosu.

Pevačica je priznala da više ne može da govori da više nema ništa između njih kada nešto ima.

foto: Printscreen

"Ne konkretno da se nešto desilo, ali nervira me to kada me tera da kažem da sam zaljubljena. Nisam zaljubljena. Ali u momentima kada se on nasmeje osetim nešto više od prijateljstva. Rekla bih da sam zaljubljena, nemam problem sa tim. Imam možda, ali rekla bih. Kada vidim da nešto ide u tom pravcu, sputavam to, zbog sebe, njegovog bračnog statusa, zbog svoje porodice. Mogu da zamislim da je katastrofa napolju... Njegov bračni status, nekad mi se čini da više ja vučem kočnicu. Malopre se pojavljuje Nadica, on izlazi iz tuš kabine, doziva me, ja mu pokazujem da je lud, Nadica kaže da me doziva moj Tarzan. Ona kaže da nije on lud, nego smo mi lude. Sav teret se prebacuje na mene i ostale devojke koje su pre bile u priči. Uvek je ženska strana kriva za to... A često je on inicijator toga", istakla je pevačica.

"To je neka energija koju nikad nisam osetila, prvi put sam osetila tako nešto. Mi imamo milion i jednu temu zajedničko. Kada izbacite klip sa s*ksi muzikom, to ispadne haos", dodala je ona.

foto: Printscreen

"Ja sam se uvek borila sama, nikad nisam imala neku jaču figuru. Tražila sam momke koji bi mogli da mi pariraju ili da budu jači od mene. Ali se uvek ispostavljalo da sam ja jača. Onda sam previše brzala što se toga tiče, uvek sam se razočarala. A za njega mislim da je jači od mene. Neko je odvalio da ja volim starije muškarce, to nije tačno. Ja sam uvek imala mlađe, Kristijan je, mislim, mlađi od mog oca. Ja jesam kameleon, mogu da funkcionišem sa svim generacijama. Ja se ne osećam kao da imam 23 godine, nego 30, a on se opet oseća mlađe, tu smo se i našli. On forsira to zaljubljivanje, da kažem, kao vidi te iskre. Ja bih možda mogla da se prevarim i da kažem da i ja osećam neke iskre sa njegove strane. Ali sam shvatila iz nekih primera da se on ponaša sa svakom", rekla je ona.

foto: Printscreen

"Nisam ja videla svojim očima kako on funkcioniše sa drugim devojkama. Čula sam da je bio prisan sa Zvezdanom ali nisam ispratila. Verujem da on nema problem da kaže šta oseća. Malo i tera inat, jer mu svi kažu da se udalji, on neće. Verujem da bi mi rekao da oseća nešto", istakla je Kristina.

"Možda ćemo naći novi štek", zaključila je Kristina kroz smeh.

Kurir.rs/K.Đ.

