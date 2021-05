IZAŠAO IZ RIJALITIJA I ODMAH POMRSIO KONCE ZADRUGARIMA! Brendon postavio NJEGA za novog vođu, ovo niko nije OČEKIVAO! (VIDEO)

Nakon što je napustio velelepno imanje Zadruge, Branislav Radonić Brendon je napisao pismo u studiju u kojem je imenovao novog vođu.

Nakon što je pismo stiglo u Belu kuću, Filip Car je okupio zadrugare oko crnog stola i krenuo da čita pismo:

- King Kristijan Glubović je vođa - glasilo je pismo.

Branislav Radonić Brendon izbačen je istakao po izlasku da je ovo njegov poslednji rijaliti.

- Menjaju se ljudi, menjam se i ja. Bilo mi je drago da se vratim, da vidim i stare zadrugare, to je trajalo neko vreme, tu je bila i Brenda, onda se desilo da je pre dve nedelje Tara razbila prozore, ja sam video travu, drveće, proleće. Video sam to, shvatio da želim nešto drugačije i da je vreme za te stvari. Šetao sam sam sa sobom, maštajući o svemu - odgovorio je on.

Kurir.rs/M.M.