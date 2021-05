MINA JE OPASNA ŽENA, A SA FRANOM SAM SE PRVI PUT POMIRILA JER SAM HTELA: Paula Hublin provalila igru i cimera i svog dečka (VIDEO)

Paula Hublin je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom Mudrosti o njenom dečku Franu Pujasu.

Ona je kometarisala njegov sukob sa Minom Vrbaški.

"Mina mi je rekla da ju je Fran provocirao jer je udarao laktrom Cara dok je ona nešto pričala. Ne znam što je to radio, što je provocira, ona njega ne dira, što on nju dira. Ovde sa sa Minom i nekim ljudima ne meže tako funkcionisati, Fran je malo poleteo, a ako se ne spusti, neko drugi će ga spustiti na zemlju. On ne može da igra igru sa Minom, jer je ona opasna žena", rekla je Paula.

"Ja Franu ne verujem 100 posto. Imam nekoliko razloga, a umem da procenim ljude i njihove postupke. Meni ovo smrdi, on ovo kao da radi zarad nečega. Mislim da nije ni iskren prema meni, vidim njegovo ponašanje i znam kakva sam ja kada to radim. Rekla sam mu ja da se igra on, ali da pazi ko će pobetiti u igri. Ovo je jedini put da sam se pomirila sa njim jer sam želela", pričala je Paula o svom dečku.

"Filip nije normalan, pa ulazi u odnose koje ne želi. On i Aleks su mi haos. Oni jedno drugo prebacuju neke stvari, on pre svega ne zna šta hoće. On i dalje voli Minu, po mom mišljenju. On o Mini priča 20 sati bez prestanka. Ona je njemu napravila kašu od mozga. On ne može da nastavi dalje dok to ne reši, pogotovo ne sa Alek koja je živčana i glasna, i oni se stalno svađaju. Mislim da su i Minina osećanja ista prema njemu. Ona se bori isto kao i on. Imaju oni velike emocije, to je moje mišljenje", kaže Hrvatica.

Kurir.rs/K.Đ.