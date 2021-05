KIKI GOLUBOVIĆ JE NOVI VOĐA I VEĆ JE POČEO DA REŠETA: Rijaliti učesnik podelio prve VELIKE budžete, oni su ih dobili! (VIDEO)

Branislav Brendon Radonić koji je napustio rijaliti postavio je za vođu Kristijana Golubovića.

On će po svom nahođenju podeliti novac svakom od zadrugara, a pritom i obrazložiti svoje odluke.

foto: Printscreen

"Ja uvek dajem pabu najveće budžete, to znate. Mom bratu Čorbi na prvom mestu, ne mogu da ga razdvojim. Malo kiksne tako, ali morate da delite ljubav. Ja jesam bliži sa Kristinom, ali nisam ga zapostavio. Ja mnogo gunđam, a to je najviše zbog higijene. Sve vas volim iako mi ne verujete. Dao bih mu ruku, život, bubreg, nije me prodao, najjači smo ovde", govorio je Kristijan.

foto: Printscreen

"Bratu Mišelu, veliki budžet. Uradio je u par dana sve što nije za osam meseci. Ispalo je da ga je toksirao pab, a to nije tačno. Sinoć je čistio dvorište, a rekao sam mu da je tako čistio pab, daleko bi dogurao. Kada se desilo da ništa ne pružiš, ni u pabu ni u druženju, ja sam ti to zamerio. Kristijan ti je mogao svašta da kaže, ali te je prihvatio takvog kakav jesi. Mogao sam puno da ti pomognem, ali ti nije bilo potrebno", rekao je Kristijan.

Kurir.rs/K.Đ.