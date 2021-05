NAZIVATE ME MENTALNO BOLESNOM, A JA SAM NAJPAMETNIJA: Cimeri osuli paljbu na Miljanu zbog Kristijana, Kulićeva napravila HAOS!

Nakon raspodele budžeta ovonedeljnog vođe Kristijana Golubovića, rijaliti učesnici javili su se da prokomentarišu istu, pa je Sandra Rešić ustala prva da obrazloži svoju uvredu zbog malog budžeta.

- Osvrnuću se na par budžeta, upoređujući sa mojim. Očekivala sam srednji budžet od tebe. Ti si neko ko je ovde osam meseci, nije laž kad se kaže da si najviše uradio po pitanju higijene. To sve stoji. Šta god da se desilo, tvoje prvo komentarisanje je bilo u vezi sa tim. Ti si neko ko je mene uvek izdvajao po tom pitanju. Ti si svestan, alfa mužjak, i znaš da su neki ukućani dodelom budžeta kupovali mir sa tobom. Ti si Caru dao veliki budžet, a on je to radio sa tobom. Čak je Cvele više zaslužio nego Car. Kad sam ja bila vođa, ti si bio moj prvi srednji budžet. Miljana Kulić, ne postoji stvar koju ona tebi nije uradila, pljuvala... Miljana je ovde ustala i rekla da si lažov i ološ, i sad veliko drugarstvo - govorila je Sandra.

- Ja sam najsposobnija od svih ovde. Ja nisam bolesna, to govori o vama. Nazivate me mentalno bolesnom, a ja najinteligentnija i najpametnija - rekla je Miljana.

- Prema tebi su bili fer neki kojima si podelio male budžete. Ja poštujem što si dao pabovcima velike, ali ti vrlo dobro znaš da sve lepe reči koje si rekao, da si malo pažljivije slušali, shvatili bi da si pričao najgore. Ja te gledam kao prvog Boga. Osim mene, Mišela, neće ti ustati niko da komentariše. Ti si Bog podele budžeta - rekla je Sandra.

- Razočaran sam. Malo malo, čovek me pominje, omalovažava. Nazivaš me bratom, pa me nazivaš smradom. Ja ću izbaciti stvari svoje, ali stoje tu stvari i drugih koji nisu tu. Miljana mu je prijatelj, a ja koji ga nisam uvredio, naziva me smradom. To mi je hvala za sve. Ne mogu ja da se poredim sa Miljanom nikad, ti to dobro znaš - rekao je Mišel.

- Znam da ima kompleks niže vrednosti, da omalovažava ljude, ali mene ne može. Mi smo se suprotstavljali, a vi ste ćutali kao pi*kice - ubacivala se Miljana.

