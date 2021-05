KRISTIJAN JE ALFA SELJAČINA! Sanja Stanković URNISALA Golubovića komentarima, a ni on njoj nije ostao dužan! (VIDEO)

Rijaliti učesnici komentarisali su današnja dešavanja nastala tokom podele budžeta ovonedeljnog vođe Kristijana Golubovića. Sandra Rešić, Sanja Stanković i Ermina Pašović iznele su svoje mišljenje, a Sanja je bila žestoka:

foto: Printscreen/Pink

- On je lepim rečima maskirao svoje budžete, a to ne misli i sve je zamaskirao pa čak je i ljubio neke. Za sve je bilo tako, pa i za pabovce! Danas je to bilo sve prelepo, ali je i pre bio fin i uspevao je da bude jasan, ali je danas utihnuo i nije mi bio jasan. Ja ne mislim da on ima lepo mišljenje o Filipu, a sada mu je dao veliki budžet kao i većina njemu, podela je bila jako zanimljiva ali sem mene i Mišela niko ništa nije rekao, ni podigao ruku da bismo videli kome je prijalo ili nije. Ja ne znam zašto se ljudi njega palše, jer ja nikada nisam imala strah od Kristijana, a svi se plaše i ne žele da kažu kada je nešto pogrešno. Mi smo se danas raspravljali, ali svađali jesmo i ja mogu sada da mu zatražim bilo šta sada! - rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Pink

- Ovako, ja sam dobila mali budžet ali je to normalno i ja mislim da on ima jako lošu crtu, sebe uzdiže, a druge ponižava i nema ni o kome lepo mišljenje! Ti se predstavljaš kao alfa mužjak, ali si alfa seljačina! - rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Pink

- Posebno se plašim vas k*rava! Ti si alfa k*rvetina - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Znate u čemu je poenta, mene pare ne zanimaju, ali me je pogodilo kada sam videla ko je dobio srednji, a ja sam dobila mali a imamo okej odnos! On je top delio budžet i taktički je sve radio, i ja radim slično i ja ga razumem, jer znam da nema lepo mišljenje o ljudima ovde! - rekla je Ermina.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:05 PORODIČNI RUČAK BEZ MILJKOVIĆA: Isplivao SNIMAK na kom trudna LUNA ĐOGANI uživa na ručku sa ANABELOM, Andrejem i sestrama! (VIDEO)