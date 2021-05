REKAO MI JE DA SMRDIM, IMA POTREBU DA UVREDI! Mišel se OBRAČUNAO s Kristijanom, PUKLO PRIJATELJSTVO posle 8 meseci!

Nakon što ga je Kristijan Golubović više puta uvredio, Mišel Gvozdenović iselio se iz prostora u kojem je od početka Zadruge, spavao sa Golubovićem i još nekim cimerima, a sada je obrazložio svoju odluku:

foto: Printscreen/Pink

- Više puta je bilo omalovažavanja, ja smatram da to prijatelj ne može da uradi. Za mene je prijatelj velika reč. Ne mogu više da slušam ove reči, teško mi je danas bilo. I da je tako, ne može to prijatelj da kaže. Ne bih nekom ni na ulici rekao. Rekao si da smrdim, da sam skakavac - pričao je Mišel.

foto: Printscreen/Pink

- Imaš neku "miru" kao da si iz Avganistana - rekao je Kristijan.

- Ima on potrebu da uvredi, ja ne mogu da se*em po nečemu sa čim sam bio sedam meseci. Sandra me pitala što nisam izašao ranije. Prelazio sam do sad, ali više ne mogu. Evo, ti si najbolji, ja sam najgori - dodao je Mišel.

- U šoku sam, ne mogu da verujem da priča tako nešto o meni, a toliko smo živeli zajedno. Meni ne treba pab da bih opstao - nastavio je Mišel.

foto: Printscreen/Pink

- Po*erem se ja u tebe, i u seme i pleme, u tvoja pevačka usta. Da vam dokažem da nisam ono što mislite - rekao je Kristijan.

- Smatram da ovde devedeset devet posto ljudi ne treba da mi budu prijatelji ovde. Znam tačno mišljenje, smatram da nismo na istoj relaciji. Ne možeš sebi da dozvoliš da si lenj, da si prljav, samo sam hteo na to da ukažem. Ako ti dam kritiku ili savet, ja ti ne mislim zlo - pričao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Radi se o tome da je on ponizio nekog, sa kim je živeo sedam meseci. Ovde među prijateljima, neprijatelji ti nisu potrebni. Ti si se meni predstavio kao prijatelj, a govoriš mi ružne stvari - rekao je Gvozdenović.

