MIŠELU PRORADILA OSEĆANJA: Gvozdenović progovorio o LJUBAVI sa Minom Vrbaški, a od Kristijana se skroz SKLONIO! (VIDEO)

Mišel Gvozdenović je razgovarao sa Drvetom mudrosti o svom sukobu sa Kristijanom Golubovićem i potencijalnoj vezi sa Minom Vrbaški.

"Što se tiče Mine pa ona je trenutno izolaciji", krenuo je da priča Mišel, ali Drvo je zanimalo šta se dešava sa Kristijanom:

"Meni je jako krivo što se sve tako desilo, mnogo mi je žao, ali morao sam da se sklonim od toga. Mi smo se sukobili i ja sam otišao iz paba. Ja sam se trudio maksimalno da budem korektan prema Kristijanu i Čorbu, mada su oni uradili stvari koje nisu toliko korektne i prijateljske. Ja sam se trudio da to ispravim, ali on se stalno isticao i sebe uzdizao, a druge ponižavao. Ja sam se trudio da ga ispoštujem i njega i njegove godine, i zato je bolje da se sklonim. Mene je najviše uvredio što je pričao da ja smrdim i da sam prljav. Meni je to jako ružno, ja sam njemu bio prijatelj, a on je tako pričao o meni. Ja sam ušao ovde sa tim da retko kome pružim priliku da se približim, a meni su Čorba i Kristijan bili najbliži, a to nisam očekivao od njih, Sve je moglo lepo da se reši, a ne da se vređamo."

"Moja osećanja postoje, nas dvoje se upoznajemo. Kliknuli smo, draga mi je, volim da provodim vreme sa njom, ali polako, neka vreme pokaže šta će biti među nama", rekao je Mišel.

