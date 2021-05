MATORA RASKRINKALA SVE LJUBAVNE PAROVE ZADRUGE: Kod Mine i Mišela nešto SMRDUCKA, Ša će u rijalitiju otplaćivati Tarin DUG! VIDEO

Jovana Tomić Matora je u Rajkom vrtu pričala sa Drvetom Mudrosti o ljubavnim parovima u Beloj kući.

Matora nije štedela reči za pojedince.

"Ovde su najzanimljive veze. Evo Mina i Mišel, tu nešto ima ali i tu nešto smrducka. Naime Mina je meni rekla da on još nije definisao vezu sa njom. Meni je drago da je ona srećna i da se nema onih scena besa. On mi je čudan, meni to jako smrducka. On ne priča Kristijanu, ali priča sa Čorbom, a njih dvojica mu isto govore, ali to je na njima. Videćemo", rekla je Matora, a onda kometarisala vezu Čorbe i Teodore:

foto: Printscreen

"On se baš zaljubio to se vidi, kod njega se to vidi, a što se tiče nje, ne mogu to da znam. Vidim ja njihov odnos i Čorba mi je rekao da im je mnogo bolje ovde nego napolju."

"Naredna veza, hm... Paula i Fran to je haos. Oni se vole, ali imaju toliko problema. Oni se privlače, imaju strast, ali ona je imala strast i kada je bilo sa Tomovićem. Nejasna mi je, ali to je na njima", komentarisala je Matora.

foto: Printscreen

"Tara i Ša... Drvo to je haos, on je nesiguran u Taru, pazi i da dobije informaciju da je ona sa drugim on bi mislio da su zajedno. Ona je morala njemu da dokaže da ga voli. Ona kao šalje balone, pa što se nisi potrudila da ostane. Ša mi je rekao da će biti u dvadeset zadruga da bi platio njen dug, samo da ga čeka i voli. Ne sviđa mi se Tarino ponašanje, ona priča o bivšem vereniku, a kao voli Nenada. Onaj znak sa balonima svašta znači. Ona nije normalna šta mu je uradila. To što se desilo je sramno. Isto i Kenan koji hoće da ide. Meni to nije jasno, smešno mi je sve, mlaka ljubav i mlako pivo je to", rekla je Matora koja je nastavila da kometariše odnos Kenana i Rialde:

"Ta veza je borba, Rialda se bori za njih dvoje maksimalno. On treba da se bori za nju, pogotovo za nju takvu kakva je. Ovde bi njemu bilo mnogo lakše da je sa njom, nego napolju. Njemu je sjajno sa njom, provodi vreme, kometariše neke odnose. Rialda se predala vezi, a on nije, on joj prebacuje neke stvari, ona nije uradila ništa loše i ja se trudim da je ispoštujem. Ona se predala toj vezi, a Kenana boli ona stvar."

Kurir.rs