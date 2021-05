NECA NIJE NI ZNAO KOJU BOLEST IMA: Lazića krvnički napao Kristijan, a onda kod doktora saznao od čega BOLUJE! (VIDEO)

Nenad Lazić Neca je prepričavao sukob koji je imao prethodne noći sa Kristijanom Golubovićem, Mišelu Gvozdenoviću.

Njima se u jednom trenutku pridružila i Sandra Rešić.

"On je mene napao da sam mu ja ukrao sir", krenuo je da prica Neca:

"Onda sam mu ja pokazao gde su mu sirevi, a on je tražio gaudu i rekao da sam mu ja uzeo, i ja kažem da nisam. On me je nakon toga izbacio iz paba i gađao vrata i slomio staklo. Ja njega nikada takvog nisam video, a onda sam i ja krenuo da lomim."

foto: Printscreen

"Ti si se posle onesvestio. Slušaj, ne idi tamo više, mi ćemo ti sve dati", rekla je Sandra.

"On je tebi rekao da ti nisi uzeo, a onda te je izbacio iz paba", pričao je Mišel.

Neca je na početku razgovora sa Gvozdenovićem šapatom ispričao šta su mu lekari rekli i kako su sanirali njegove povrede, kao i da nije znao da ima epilepsiju.

Kurir.rs/K.Đ.