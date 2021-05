JANJUŠ NE OSTAVLJA MAJU NA MIRU, NJOJ NIJE DO SVAĐE: Izmanipulisala je da može da me MALTRETIRA! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković ni danas nemaju mira, ali za razliku od prethodnih dana, ovog puta Janjuš inicira komunikaciju sa Majom.

Njih dvoje ne prestaju da se svađaju, a sada je Janjuš odlučio da joj održi predavanje.

- Ti znaš da ja nisam budala, ti da nisi kriva ni za šta... - pričao je Janjuš.

- Što hoćeš da se svađaš konstantno sa mnom? - pitala je Maja.

- Izmanipulisala si kad si ušla, sa mnom, onda posle tvojih s*anja... Ali ti to misliš da manipulišeš. Ja znam oko čega sam se ja ogrešio, ja bih tebe sad ovde napušio, ali neću. Najsrećniji bih bio da s Nadicom sedim po ceo dan. Izmanipulisala me je da može da me maltretira - nastavio je Janjuš.

