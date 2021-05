SVAĐALE SE ZBOG JANJUŠA, A SAD SE MAJA PODSMEVA ALEKSANDRI: Kad se Nikolićeva pojavila ispred nje nije smela više ni da PISNE!

Maja Marinković prišla je Marku Đedoviću i sa njim počela da se podsmeva Aleksandri Nikolić i njenim sinoćnim izjavama tokom žurke, pre nego što je smeštena u zatvorsku ćeliju zbog svađe sa Filipom Carem.

"Znaš li koja je najjača Aleksandrina izjava, kaže ona meni da su pijani, da ne odem, on viče da se slika sa mnom, da sam ja njen idol, ona viče: "Dođi, Majo, on je meni ispod pokrivača rekao jedno", sve moje reči, najjača izjava: "Razumi me kao ženu", zamisli! Ja izgovaram Janjušu tu ne mogu da verujem, ja razmišljam da li da joj odgovorim, da li je ona mene razumela kao ženu?", govorila je Maja.

foto: Printscreen

Potom je i Aleksandra prišla, a Maja nije smela ništa da pisne, pa tek kada je otišla zadrugarka, Marinkovićeva je sve ponovila Franu Pujasu.

"Sinoć bio haos u izolaciji, kao neće da spava sa njim, tako sam čula, drali se, probudili me", rekla je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.