ŠA SAZNAO DA GA JE IVANA ISPOŠTOVALA ZA SVE ŠTO SU SE DOGOVORILI! Reperu sasuli sve u lice: Tara je od tebe napravila MONSTRUMA!

Nenad Aleksić Ša je u Zadruzi saznao da ga je Ivana Aleksić ispoštovala za sve što su se dogovorili.

- Da li te je sramota što je Tara od tebe napravila debila i za sve što si uradio Ivani i svojoj porodici - glasilo je pitanje za Ša.

- Ne mislim da me je napravila debila -rekao je Ša.

- Tara je napravila od njega debila i monstruma. On je debil, vidite kako ide i kako se šlihta ljudima, lagano su prošli. Samo smo ih ja Nadica, Marija, Tomović i ja komentarisali. On je vređao sve nas, a ušao je u vezu sa Tarom. On pati za Ivanom, a dobio je Ša-mar realnosi. On je teletabis. Tara jeste luda, ali je pametnija od njega, ona je njemu rekla svaka čast njegovoj supruzi kako ga je trpela 7 godina. - rekla je Miljana.

- On ne može da prihvati to što je uradio. Mi sada gledamo kako se on ponaša. Meni nije jasno što on sebi ne prizna neke stvari. On je ušao u vezu sa devojkom koja je imala strašne greške, i svi smo ti to govorili, ali ti to nisi shvatio - komentarisao je Milan.

- Ivana je sve što je njemu rekla da će raditi, uradila je. Nije se nigde oglašavala niti bilo šta komentarisala - dodao je Milan za Ivanu.

- Ti si sebe predstavio kao neurotičara, koji je čim je čuo nešto za Ivanu i Tomovića, a onda si ustao i krenuo da kometrišeš svoju brak i sebe. Mnogo vam je lepa veza sa onoliko šamara - dodala je Sandra.

- On kometariše sve ovo a od njega je i porodica digla ruke - dodala je Nadica.

- Mene moja porodica voli, a ne kao vaša da piša po vama, oni mene podržavaju, i ne dam da mi pričate o porodici - rekao je Ša.

- On je sada ispao debil. Njega je devojka ostavila i pobegla od njega. Sandra je njega sklonila od Tare da bi se smirio. Ja sam tada rekla da ne može niko njega da skloni od svega, ako on ne želi - rekla je Nadica.

- Da li je Tara od njega napravila debila, ne vredi mi da mu kometarišemo i pričamo, jer on vidi kako on želi. Što se tiče Ivane, on je tu ispao bezobrazan, menjao je svoje komentare, a onda kada je čuo kao za lajv Ivane i Tomovića, napravio je haos i promenio priču, pričaš kako ti je brak sjajan a onda ovo - komentarisao je Ša.

Kurir.rs/M.M.

