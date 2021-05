NE DIŽEM RUKE OD NJE! Sandra OPLELA po Tari, održala reperu predavanje o njegovoj ljubavnici: Ostavila te je da se boriš SAM!

Sandra Rešić je sedela u dvorištu, pa pričala sa Nenadom Aleksićem Ša o njegovoj situaciji, pitanjima i komentarima koji ne prestaju o Tari Simov.

- U jednom trenutku je meni bilo dovde napada na Taru. Kad se i ozvaničila veza, opet sam ja na nju, jer si ti bio psihički nestabilniji. Ogroman period je bila Tara napadana, a ti si bio pošteđen maksimalno - pričala je Sandra.

- Ne dam negativno da se priča više o njoj - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si bio tema ceo pretres jednog ponedeljka, druga tema nije postojala. Sećam se pitanja od prošle godine, za Draganu Mitar... Tebe ni Taru nije niko ni ovako dirnuo - nastavila je Sandra.

- Ti sam sebe tovariš. Ti ulaziš u raspravu sa Miljanom... Ustaneš i kažeš, jeste, uradio sam to i to - objašnjavao je Mića.

- Misliš da bi bilo sad normalno, evo Kenan, zamisli da on obuče haljinu i provocira Brendona? Zašto sam ja napadnuta za poljubac sa Matorom? Prosto neke stvari nemaju istu težinu, ja sam isto mislila kao i ti, kako se to osuđuje toliko. Ne očekuje se od svih ljudi isto - rekla je Rešićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kapiram. Nije mi lako - rekao je Ša.

- Što nije pobegla pre Stefana? Pre poziva sa njim? Nije ti lako, ali ne možeš da očekuješ pozitivna pitanja - dodala je Sandra.

- Ne očekujem pitanja, ali osećam se kao najgori lik. Neću da dignem ruke od nje, ja sam lojalan. Meni bi bilo najlakše da znam šta se dešava napolju - rekao je Ša.

Sandra Rešić je nastavila da priča o Tari Simov i njenom izlasku, pa predstavljala Nenadu Aleksiću Ša to kao razlog da se zapita da li ga ona zaista voli.

- Znaš šta neće imati smisla, 50000 eura u minusu. Kako je moguće, da me je neko pustio, neko ko me voli i bori se za mene, pustio dva meseca, da potpuno sama se borim na mestu koje nije jedan, dva dana, nego najgledaniji šou ikada. Gde sam podložan zadrugarima, gledaocima, sačekaće kadar... Ja bih stavila prst na čelo i zapitala se da li me stvarno voliš? Ti si olakšala sebi život i otišla si, i ostavila si me da šta? - pričala je Sandra.

- Ponašala se bahato prema svima, slomila celu kuću, prepila kafe, prespavala, sve je uradila, i onda si otišla i digla ruke. I za tebe i za sve nas je boli ku*ac. Ja bih joj rekla ovako: Neću ja tvoje pare dušo, sledećih pet godina si moja, neću pare, nego hoću tebe besplatno u rijalitiju, jer si se popi*ala na sve, imaš dušu da ostaviš ovde. Ostavila te je da se boriš sam, i koji zaključak možeš da izvučeš? A pritom je mnogo dobro znala da si u toku razvoda - nastavila je Sandra.

Kurir.rs/M.M.

