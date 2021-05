ALEKS UPALA KOD MINE I FILIPA, PA NAPRAVILA HAOS: Nikolićeva po uzoru na rivalku MAJU MARINKOVIĆ PLJUVALA i JURILA bivšeg!

Po uzoru na Maju Marinković, Aleksandra Nikolić počela je da se sveti Filipu Caru, pa ga pratila u stopu, a onda mu je pripretila i da će spavati sa njim u izolaciji, gde boravi sa Minom Vrbaški:

foto: Printscreen/Pink

- Kasnije sam te samo koristio, kako bih izbacio iz glave nekog drugog, eto, sad ti kažem! U Kristijana si bila zaljubljena, sa Tomom si se ljubila, posle si mi se zgadila! - objasnio je Car.

- Samo me ponižavaj! Kako se ponašaš, izgleda kao da nisi bio ni sa jednom ženom! Ja sad spavam ovde sa vama - rekla je Aleksandra, a onda ju je on pljunuo.

foto: Printscreen/Pink

- Pljunuo me je u facu! Ko si ti da mene pljuješ? Iskorišćavaš me, pljuješ me, sad ćeš videti! - rekla je Aleksandra, pa ušla u izolaciju.

- Hajde, furaj, skini mi se! - vikao je Car i pljuvao je.

- Sram te bilo, pi*ko, klošaru jedan! - svađala se Nikolićeva.

- Jednu stvar mi takni i idu ti džakovi u jezero! - pretio je Filip.

- Kako se oseća tvoja sestra dok te gleda kako se ovako ponašaš? - provocirala ga je Aleksandra.

foto: Printscreen/Pink

- Ne možeš to, ne možeš - govorila je Aleksandra, dok se Car sakrio pored Mine, a potom ju je i izbacio.

- Ma, koga ti pljuješ u lice, koga? - vikala je Aleksandra i pljuvala Cara.

- Mene ti zabavljaš, stvarno. Ja sve mogu izdržati, sve! Pretvori se u petardu i pucaj - rekao joj je Car.

- Pljuvao si me pet puta, sad ću ja tebe! - nastavljala je Nikolićeva.

Kurir.rs/S.M.

