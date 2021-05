KRISTIJAN ZAPLAKAO NA SAV GLAS, LJUBAVNICA GA TEŠI! Goluboviću sasuli sve u lice: On Ivanu voli, ali nije imao POKRETAČ u njoj!

U Zadruzi je pušten video snimak na kom Kristijan Golubović plače, a Kristina ga teši, a onda je Čorba ustao i komentarisao sve to.

Inače, Kristijan je priznao da je bio intiman sa Kristinom, a sada ga je baš ona tešila.

- Ovde je jasno sve, Kristijan je zaljubljen u Kristinu. U njoj vidi nešto što je priželjkivao već 10 godina. On voli Ivanu, ali kod nje nije imao enegriju koju ima kod Kristine. Ispričao mi je da ivanu voli, ali nije imao pokretač u njoj, nešto što će da ga gura. Zanemarila je svako njegovo ponašanje. Ona mu je nabijala na nos. Bio je srećan, ali nije imao ono ššto je tražio , rekao je Čorba, a onda se Kristijan zaplakao.

foto: Pintecreen/Zadruga

- Nisam da se ljudi drže po svaku cenu zajedno, sve se dešava sa razlogom, Kristijanove razloge ja sam ih čuo pre neki dan, ali čula ih je i javnost. Kada ljudi nešto što ih tišti, gomilaju i da naiđe neko ko im nešto uradi suprotno, automatski se zaljubljuju, ovo je vrlo čest primer. Prisutna je i ljubav i poštovanje zbog deteta, sve je to ispravno, Kristijan je u pravu, to je poštovanje i ljubav prema osobi koja ti je rodila dete, ali svima nama treba benzin, pa da nas vrati, pa da nas ubode u glavu i ruku, nešto da nas pokrene, on je pronašao nešto što izaziva da igra sve u njemu. Da imaš sve niko ne bi tako nešto uradio. Moji roditelji su razvedeni, niko se od mene i moje sestre se nije razveo, isto ih volimo kao i pre, to da li žive zajedno ili ne, to nije važno- izjavio je Đedović.

foto: Pintecreen/Zadruga

- Ja sam razvedena jako dugo, ali meni ne bi paloi na pamet da pričam kako je meni bilo u braku, očigledno da nije valjalo čim sam se razvela. Isto tako se slažem da Kristijan nije mogao da dođe ovde i da kaže da mu ne odgovara ovo ili ono u braku. Ima dozu svesti da zna da nije ispravan način. Jedina stvar koju moramo da znamo, ovde je zatvoren prostor, napolju se ovakve stvari dešavaju na svakih pet minutam ne možemo da upravljamo emocijama - rekla je Rialda.

- Ja sam se preznojila pet puta, muške suze su najteže, pogotovu od Kristijana koji je alfa, on je prevalio jedva preko jezika, krio je to i zataškavao. Znam da u njemu ima straha, jer je ceo život na službenom putu. Ja nemam taj problem, osećam krivicu, ali ne mogu da kažem da osećam potpunu krivicu, jer je sve iskreno, ja smatram naš susret sudbinski - izjavila je Kristina.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

01:04 HEROJSKI PODVIG RADNIKA: Spasli ženu iz hladne Morave