SUOČAVANJE NAKON ŠTO GA JE NADIGRALA Mina raskrinakala Cara, Ermina uočila koliko ga je sujela POJELA, on POPUCAO po SVIM ŠAVOVIMA

Video prilog koji su zadrugari imali priliku da vide jeste razgovor Mine Vrbaški i Filipa Cara u izolaciji, kada mu je ona priznala da li je zaljubljena u Mišela Gvozdenovića.

- On je pokušao da ponizi Cara... Ti si pitao Minu da li je zaljubljena u Mišela, ona ti je rekla da joj se sviđa, ti si hteo da ga poniziš! - urlala je Ermina.

- Ja sam nju pitao nakon nekih stvari koje sam ja čuo - tvrdio je Car.

- Tipično, to je samo on nešto čuo, namerno to radi, da bi oprao svoj ego - dodala je Ermina.

- Cura me gleda u facu i smeje mi se!

- Gadi mi se, meni je toliko loše bilo, Sanja mi je donela lek! On je jutros mene pokušavao da uceni, kao zažaliću, da ću skupo platiti sve. Može da priča šta hoće, rekao je i da sam za Rialdu pričala, za Natašu, pa ništa - izjavila je Mina.

- Na neki način je volim, na neki način je Mina posebna i jedino me ona radi. Ona je meni jutros rekla da me voli, kao i ja njoj - pravdao se Car.

- Da, rekla sam na neki bolesni način, ovde sam prinuđena da budem sa tom osobom - rekla je Mina.

- Meni si se kleo da je ne voliš u sestru, ti si dečko poremećen - poručila je Aleksandra.

- Sve što sam mu pričala, ja sam ga lagala! Meni Mišel više prija, ja ću biti ono što sam napolju, tih šest dana sa Mišelom sam bila ono što jesam. Najviše me je povredilo to što nisam bila prihvaćena kao devojka, a kada dođemo za sto meni bude neprijatno, ne osećam se lepo i to je pravilo meni pritisak, mozak je krenuo da mi razmišlja o rijalitiju i krenule su moje bubice. Meni škode i naprave mi problem - rekla je Mina.

- Meni je fascinantno da je devojka rekla da kupuje sa mnom mir - rekao je Car.

- Ona kad je videla da je drugarice ne j*bu dva posto, kad aje videla da se Aleks vratila Caru, ona je otišla kod Mišela. Ona je čekala pravi trenutak da bude u dobrim odnosima sa Mišelom, poznato je da se Mina vodi pitnajima! - rekoa je Bora.

- Ja se ovde vodim po pitanjima? Sram te bilo Boro! - uzvratila je MIna.

- Meni je žao što si rekla da je sprdnja, ti si od mene i te kako dobila mir, da je bilo nepotrebno da me tako ismejavaš. Ispala bi takva gospođa da je ustala i rekla da joj se Mišel sviđa, da smo mi sprdnja, normalno je da me je uvredilo! - izjavio je Filip.

- Tebi je gori šok što se ona pomirila sa Mišelom, ja sam te pitala da li ste u vezi, ti znaš da ja ne komentarišem ljubavne veze vaše, ali to ti je dalo nadu, šta si završio, još nisi, ti bi dao d*pe svoje da nije sa Mišelom - rekla je Nadica.

