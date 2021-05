ONA SE PITALA KO JE BIO NA SAHRANI! Karić uništio Jovanu do kraja, pa joj zapretio: Bolje ćuti, NEMOJ JA DA PRIČAM! Ti mene MRZIŠ!

Zadrguari su imali priliku da vide kako su Jovana Ljubisaljević i Stefan Karić raskinuli, a on joj je zapretio.

- Jovana je pokušala da izvrne klip, kao i sinoć, ona nikad nije kriva... - rekao je Đedović.

- Posle svega što smo videli, zaključak je zašto sam ja sa njom - ubacio se Karić.

- Koliko smo mi mogli da razumemo, ona je u prethodnoj vezi bila dominantna i očigledno da jeste, jer momak joj to ne bi dozvolio i ne bi trajalo da joj je momak kao Stefan - dodao je Marko.

- Znaš koja je razlika, ja joj kažem u facu, ne smejem joj se. Mi nismo raskinuli zbog klipa, nego zbog njenog komentarisanja, načina komunikacije - rekao je Stefan.

- Ja nisam pas, umem sama da odem - ubacila se Jovana.

- Jovana se svojim ponašanjem se sama tera. Čas joj ne treba verovati ovde, pa kad ne može više da izdrži, Jovana kaže da to namerno radi! Jovana previše daviš! Kao zmija žabu! - poručio je Marko.

- Kad se posvđaaš sa devojkom, malo se razdvojite, ali mislim da se ona umorila i kapiram da se umorila, jer ona konstantno ne daje prostor da on njoj kaže da se skloni... Karakterno niste isti, ali nekad i ti kaži ,,Pali budalo, neću da pričam sa tobom", meni je nekad interesantno kada vidim malo otpora - rekla je Rialda.

foto: Printscreen/Zadruga

- On meni zamera jer misli da pravim nešto od njega što nije! To za roleks rade ljudi koji me ne vole, ja sam se jako potresla, meni to nije palo ni na kraj pameti, on je rekao meni da je sotavio, jer se grebe. - rekla je Jovana.

- Ko zna šta je njoj prolazilo kroz glavu, ko je bio na sahrani! - ubacio se Karić.

- To je sahrana ženo! Ne znaš očigledno! Nervira me! Ona se pitala da li su na sahrani došle njegove bivše devojke! - poručila je Ermina.

- Ja sam njemu zamerila za te klipove, jer se ovde potencira da volim novac, a on nije rekao ništa - ubacila se Jovana.

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić nastavili su njihovu žestoiku raspravu o njihovom odnosu, nakon skandaloznog raskida.

- Nemoj ja da pričam, zato ćuti! - poručio je Karić.

- Misliš li da može dalje od toga? - uzvratila je Jovana.

- Koliko ti mene mrziš, kao kada si gazila majicu! Ti ne možeš da podneseš da sam ja to, to što jesam! - nastavio je Stefan.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

01:47 KATARINA SOTIROVIĆ OTVORENO O RAZVODU: Mi smo primer kako treba izaći iz jednog braka, deca ne pate zbog našeg razvoda!