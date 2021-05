ČOVEK OD 41 GODINU PONIŽAVA I DIRA PORODICU! Nadica otkrila reperovo pravo lice, on pokazao koliko je nisko sprema da IDE! (VIDEO)

Zadrugari su imali priliku da vide kako je delovao odnos Miljane Kulić i Nenada Aleksića Ša, kao i retrospektivu njihovog haosa.

- Meni je ovo top, sviđa mi se ovakva Miljana. A još mi je zanimljiviji Ša, koji počne da vređa i automatski joj da odobrenje da nastavi - rekla je Ermina.

- On mene sve vreme vređa, ja sve okrenme na sprdnju, od juče mi je postalo sve smešno - rekla je Miljana.

- Ona njega i te kako izludi, imaju ti delovi! Ona njega psuje, ona njemu istu udara na loše stvari, na porodicu i sve - ubacio se Neca.

- S*saj! Nemam šta da komentarišem, budaletina! - govorio je Ša Miljani.

- To je tvoja specijalnost! - rekla je Kulićeva.

- On ne može da joj vređa roditelje, prošli put sam mu rekla već! Nemojte da je vređate kada ima te probleme, nemojte joj se rugati. On je sklon psovanju i vređanju porodice, ja sam dobro i prošla! Ti znaš kakva štetočina može da bude od miša, miš može lako da pobegne, a ovo može i da ubije! To nije lepo da joj diraš roditelje. Čovek od 41 godinu, ponižava i dira porodicu! - poručila je Nadica.

- Uvek ću i tebi, i njoj, i svakom, jer ste g*vna! Ko god me od vas izd*ka, id*kam se po njemu, sve po zasluzi i uvek ću i tek ću! Malo pre je bila tema Kristijan i Kristina, ko kada plače i gde? Miljana je luda, psihički bolesnik - provocirao je reper.

- Nemojte da ismejavate tuđu bolest! - poručila je Kulićeva.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:08 OGLASILA SE LUNA ĐOGANI: Evo šta je rekla o svom venčanju