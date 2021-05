KRISTININ OTAC PODRŽAO NJENU VEZU SA KRISTIJANOM: Oglasila se njena drugarica, otkrila šta su sve zadrugarkini RODITELJI rekli!

Nakon javnog priznanja da između njih postoji nešto više od prijateljstva, Kristijan Golubović i Kristina Spalević postali su još prisniji, pa po prvi put imali i javno odnose pred kamerama.

Sada se oglasila Kristinina drugarica i bivša zadrugarka, Rebeka Popović, koja je otkrila kako stoje stvari u Kristininoj porodici, budući da je u kontaktu sa njenim roditeljima.

- Čula sam se sa njenim tatom, meni ono izgleda kao da se zaista zaljubila. Vidim kad su je napali Đedović i Miljana, kako ona to brani, to je tačno ona Kristina koju ja poznajem, a i on mi izgleda kao da tu ima nečega. Videla sam neki klip da je Kristijan tražio da izađe napolje jer mu žena neće dati da vidi dete, i zato verujem da se i on zaljubio u Kristinu. Uopšte mi ne deluje kao igra zarad rijalitija - priča bivša zadrugarka Rebeka Popović, pa dodaje:

- Kristinini tipovi muškaraca i jesu tako krupni istetovirani, to je bilo i sa Carem, otvoreno je pokazala simpatije... To nije uspelo, a Kristijan joj je davao pažnju. Mislila sam da se samo druže, ali nisu više mogli da se foliraju jer prosto pukne strast između ljudi. Samo me malo zbunjuje Kristijanov momenat kajanja, al verujem da se kaje jer je samo to uradio na televiziji i zbog deteta. Videla sam klip gde traži da izađe i raščisti sa ženom, to je to , ja mislim da su oni definitivno zajedno - kaže bivša zadrugarka.

foto: Printscreen/Pink

Evo kako je Kristinin otac reagovao na čitavu priču sa Kristijanom:

- Njen otac je rekao da je ona punoletna, ima 24 godine i da ni njemu ne deluje kao da se folira ili da je igra, kao što se na početku mislilo, već da se stvarno zaljubila. Rekao je da šta god ona uradi, da će je podržati, stao je iza nje. Podržava je! To se desilo i u prvoj zadruzi i uvek se dešava. Ja kao njena drugarica nisam pristalica toga da je takav muškarac za devojku od 24 godine, ali kad sam je videla, to je tačno ona Kristina koju ja znam od spolja - zaključila je Rebeka.

foto: Pintecreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

04:14 MARKO MILJKOVIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAM LAJVU: Spomenuo je VENČANJE sa Lunom, a evo šta mu je ona ODGOVORILA!