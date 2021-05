BOLI ME ŠTO JOJ SE DUŠA RASPADA: Kristijan Golubović posle VRUĆIH NOĆI sa Kristinom setio se žene, pa joj posvetio i STIHOVE!

Kristijan Golubović šetao je sa Milanom Jankovićem Čorbom ka hotelu, pa je svom prijatelju priznao da mu je teško.

Naime, on je otkrio razmišlja kako mu se supruga Ivana oseća nakon što ju je javno prevario sa Kristinom Spalević.

"Ima ona svoj stan, to nije problem. Nego znam koliko je duša boli. Ona se raspada, to me boli... Kad sve u životu dođe na naplatu, kad činiš nešto loše. Samo sam je molio da me ne kinji, jer su to radili drugi. Nije vredelo", govorio je Golubović.

foto: Printscreen

Kada se vratio u pab, Kristijan je video sliku svoje supruge i posvetio joj stihove.

"Laku noć, moja barbiko. Džaba sve, al ja sam na te naviko", govorio je Kristijan.

Kurir.rs/K.Đ.