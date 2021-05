RIALDA I MIĆA NAPRAVILI LOM NA SASTANKU! POPELI SE NA STO I POKAZUJU ČIME RASPOLAŽU: Žestoko su zaratili, pa nasmejali sve!

Rialda Karahasanović iznela je svoje mišljenje o najpohlepnijoj osobi u rijalitiju.

Rialda je ponovo zaratila sa Lepim Mićom zbog hrane, poslastica, te su se namdetali ko više uzima hrane.

Rialda se popela na sto, kako bi pokazala svoje vitko telo, a nju je pratio i Lepi Mića, zbog čega su svi zadrugari vrisnuli u smeh.

"Vi ste pančeta slanina postali ovde, vas majka poznati ne može!", poručio je Mića.

"Misliš? Hoćete li da prošetam?", uzvratila je Rialda.

"Ja bih krenula dalje! To je Nadica, ona je pohlepna za kadrom, pričom, ona ne da nikome da dođe do reči, nema parlamentalnost, upada u tuđu reč, bez pardona! To bi bio moj trio, navela bih i Miljanu. Ketering klan, čućemo se posle", rekla je Rialda.

