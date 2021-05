JANJUŠ OTKRIO ŠTA POVEZUJE REPERA ŠA SA ANOM KORAĆ Maja besna poručila da sve radi zbog kadra: Čovek od 2 metra HOĆE DA BUDE ŽRTVA

Marko Janjušević Janjuš naveo je Nenada Aleksića Ša kao najpohlepniju osobu s obzirom na to šta je postigao u životu, pa se setio da je njegova bivša intimna drugarica Ana Korać pazarila automobil od repera.

- Ana Korać je od tebe kupila, za koliko para? - provocirao je Janjuš.

To je isprovociralo Maju Marinković koja je ustala i obračunala se sa Janjušem.

- U rehab mogu da ulaze moje drugarice, a ne da mi dovodiš tamo bagru! Zna on odlično, završila sam sa tom temom! Dok sam ja tamo, ne može da dolazi bagra! - odbrusila je Maja.

- Vi pravite drame zarad gledalaca - rekao je Neca, sa čim se Maja složila, nakon čega je Janjuš poludeo:

- Ja to radim? Raskinuo sam devojko sa tobom! Jesi li ti ženo normalna? Devojka kaže da mi je zlatna koka za pare! Je l' idem namerno za tobom? - odbrusio je Janjuš.

- Da, to sam mu rekla u lice da glumi! Ideš da bi iscenirao sve naše svađe, da bi bila pitanja, ja sam mu to rekla u lice - odbrusila je Maja.

- Ja ležim tamo sa flasterima, gleda tamo, leži na meni i gleda me ovako, pa u kameru i vidi da snima kamera, pa počne, a onda kada raskinemo kaže ,,Što si se se*sao sa mnom?"! Raskinuli smo, uopšte me ne interesuje više! - odbrusio je Janjuš.

- Ne razumem, kako čovek od dva metra hoće od sebe da napravi žrtvu? - odbrusio je Neca.

- Za mene je bila pohlepa za kadrom, iscenirana svadba, lažna svadba, ljudi su u stanju da se žene i prave to, samo da bi bili u kadru i da bi bili u temi. Moj emotivni partner Janjušević i Aleksandra, a treću osobu ne znam koga da navedem, nešto ste mi mnogo dragi ove godine! Neca je treća osoba, sve one stvari koje je radio sa Borom, ali to je to, što se mene tiče - izjavila je Maja.

