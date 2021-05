KRISTIJAN DONEO KONAČNU ODLUKU, OBRATIO SE PORODICI: Kristina grcala u suzama zbog Golubovića, on se OPROSTIO OD NJE! (VIDEO)

Nakon što je javno prevario svoju suprugu Ivanu, Kristijan Golubović došao je kod spomenika Džastina Bibera i obratio se porodici i prijateljima, te im je saopštio konačnu odluku da će večeras napustiti velelepno imanje.

- Da ne moram ja da te čekam, budi kod pumpe, ili kod njih da me pokupiš večeras. To je definitivno, jer moram da rešim sve ono zbog čega sam u nedomumici, ako pristanu da se vratim vratim, ako ne. Znam šta je urađeno, svestam sam toga, treba da snosim posledice, 'ajde da se vidimo, ako gledaš ovo, neka javi Boži, da me čeka - izjavio je Kristijan.

Nakon što se obratio porodici i rekao da večeras napušta velelepno imanje, Kristijan Golubović došao je kod Kristine Spalević u hotel ,,Zadruga" kako bi se oprostili. Kristijan je zatekao Kristinu uplakanu, a onda ju je on posavetovao.

- Šta ću ja da radim bez tebe? - upitala je uplakano Kristina.

- Kako će olovka bez vrištave gumice na kraju? Kikita, ako bude bio film, ima da mi platiš, ti si spartanka, nema plakajnja u sparti! Nemoj plakati zbog mene! Jednom tu, zauvek tu, kako god, zapamti! - rekao je Kristijan, brisaći suze zadrugarki.

