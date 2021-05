DRAMA U LJUBAVNOM GNEZDU! Kristina i Kristijan se POSVAĐALI, on nije mogao da joj prećuti, poručio joj da se ne BLAMIRA! (VIDEO)

Kristijan Golubović rekao je njegovoj devojci Kristini Spalević da napravi spisak potrepština koje joj trebaju, a onda je došlo do preokreta zbog njenog rukopisa.

Kristina se uvredila zbog toga što ju je Kristijan učio razliku između pisanih i štampanih slova.

- Nemoj da se blamiraš, sakrij to! - poručio je Kristijan.

- Jao, kao, on je za mene doktor nauka. Jesi, možda u tvom svetu! - poručila je besno Kristina, koja je bila uvređena.

Ovo je prva rasprava Kristine i Kristijana, a da li će i kako će se njihov odnos nastaviti, ostaje nam da vidimo.

Inače, Kristijan se obratio svojoj porodici i prijateljima, te im je saopštio konačnu odluku da će večeras napustiti velelepno imanje.

- Da ne moram ja da te čekam, budi kod pumpe, ili kod njih da me pokupiš večeras. To je definitivno, jer moram da rešim sve ono zbog čega sam u nedomumici, ako pristanu da se vratim vratim, ako ne. Znam šta je urađeno, svestam sam toga, treba da snosim posledice, 'ajde da se vidimo, ako gledaš ovo, neka javi Boži, da me čeka - izjavio je Kristijan.

