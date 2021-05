KRISTIJAN PORUČIO KRISTINI DA JE VOLI! Golubović ponovo simulirao intimni čin sa LJUBAVNICOM i otkrio joj NJEGOVE FETIŠE! (VIDEO)

Kristijan Golubović odlučio je da popravi krevet u hotelu ,,Zadruga" koji je prethodno dodatno rasklimao vrelom akcijom sa Kristinom Spalević, a ona je sve vreme to nadgledala.

Potom je Kristijan na Kristini simulirao seksualne odnose i šta je ono što njega privlači kada je reč o intimnostima u fetišima.

- To me pali! - rekao je Kristijan.

- Kad idem sa mojim ćaletom, misle da sam mu žena. Moj ćale ne izgleda matoro... Reci mi nešto? - pohvalila se Kristina.

- Volim te - izjavio je Kristijan.

- E, to, znam kako da izvučem iz tebe - dodala je Spalevićeva.

Inače, Kristijan se obratio porodici i prijateljima, te im je saopštio konačnu odluku da će večeras napustiti velelepno imanje.

- Da ne moram ja da te čekam, budi kod pumpe, ili kod njih da me pokupiš večeras. To je definitivno, jer moram da rešim sve ono zbog čega sam u nedomumici, ako pristanu da se vratim vratim, ako ne. Znam šta je urađeno, svestam sam toga, treba da snosim posledice, 'ajde da se vidimo, ako gledaš ovo, neka javi Boži, da me čeka - izjavio je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

