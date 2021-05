MISICA SE STALNO PRSKA PARFEMOM JER SMRDI! Brendon BRUTALNO URNISAO Karića i Jovanu: On se hvali stvarima iz NOVOG PAZARA!

Branislav Radonić Brendon nedavno je napustio Belu kuću. Brendon je sada prokomentarisao Jovanu Ljubisavljević, Stefana Karića, Nenada Aleksića Ša, Taru Simov i Nenada Lazića Necu, a za bivše cimere nije imao lepe reči.

foto: Printscreen/RedTV

Kada si govorio da neka devojka u Beloj kući sedi pored prozora i prskla se parfemom jer smrdi, da li si mislio na Jovanu misicu zbog afere sa haljinom?

- Jesam, ja sam mislio na Jovanu misicu ne znam kakvu ali ima tu titulu, ona ima neobuzdane nalete znoja na nervnoj bazi i to je kod nje izraženo. Ona ima fleke na telu i ojed na preponama i stalno posipa puder i parfeme kojima me je gušila pred spavanje. O Stefanu sam stekao loše mišljenje jer me je napadao, imao sam prilike da upoznam njegovog drugara koji mi je rekao kako on uzima roleks samo kada ide negde, i hvali se sa garderobom iz Novog Pazara, a kao je šatro markirano i dosta toga negativnog imam da kažem o njemu, on sada ne opravdava svoje postojanje i honorar, pa je i na veštački način sa misicom!

Kakvo mišljenje imaš o Tari Simov i Nenadu Aleksiću?

- Što se tiče Tare, neutralan sam! Ša je temperamentan i žao mi ga je jer je negativan, ali ga gotivim!

Budući da si na početku Neci izneo dosta uvreda, kakvo sada imaš mišljenje o njemu s obzirom na to da ste živeli zajedno?

- Recimo, što se tiče Nece sve je bilo zbog performansa, ali istinski nemam grama mržnje samo je bio navalentan!

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:30 SINDI MODELS OTKRILA TAJNU SVOJE BRUTALNE FIGURE: Utegla se i izdominirala u teretani: Svi gledaju u njenu zategnutu ZADNJICU!