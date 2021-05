KRISTINA OGOLILA DUŠU, ISPRIČALA SVE O AFERI SA KRISTIJANOM! Otkrila šta očekuje od ljubavi sa njim i priznala: RODILA BIH MU DETE

Kristina Spalević ogolila je dušu nakon vrele akcije sa Kristijanom, a onda je priznala da bi mu rodila dete.

- Kristina, kako si? - upitao je Darko.

- Čudno, i dobro, i loše, menjam se iz minuta u minut. Kada je Kristijan tu, dobro sam! Zaljubljenost, strah, zbunjenost, ne znam, i pozitivne i negativne emocije! Razmišljam o ljudima iz spoljnog sveta, pa se šalimo, pa se udaljimo, razmišljamo - rekla je Kristina.

- Dugo nisi mogla da prevališ preko usana, pa priznaš ono što je mnogima bilo očigledno, to je šta osećaš prema Kristijanu? - upitao je Darko.

- Bilo mi je lakše kada sam rekla, nisam neko ko laže, meni se sve vidi na licu, nisam ni lagala, ni krila zbog sebe, koliko zbog Kristijana. Nerviralo me je što su svi pričali da sam samo ja u toj priči, ali da, laknulo mi je jer nisam morala više da foliram - objasnila je zadrugarka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si se nervirala što Kristijan neće da prizna neke stvari i preuzme inicijativu, a on je loptu prebacivao na tebe i očekivao da ti načiniš prvi korak? - glasilo je pitanje.

- On je očekivao da niko ne napravi prvi korak, ali došla je situacija, dovedeni smo pred svršen čin, kada je bilo sve očigledno, bilo mi je kriva što sam prva na frontu. Niti sam tražila od njega, niti bilo šta, šta više... Ali kada se desilo šta se desilo, bilo je glupo - izjavila je Kristina.

- Čime te je omađijao, po čemu se razlikuje? - upitao je Darko.

- Pa, prvenstveno nas dvoje imamo neku energiju, koja se vidi iz aviona, ni sa kim se nisam tako poklopila, a dosta ljudi ne razume kako se ja smejem nekim njegovim forama. A ceo život sam više sa muškim društvom, navikla sam na te njihove fore i slengove. Najviše osetim te emocije kada se smejem! Nisam naletela na nekog ko je takav, ili su bili loši momci, ili dobri momci. Nekako u mojim vezama, ispostavilo se da moj muškarac mene ne može da isprati, da nema razumevanja za neke stvari u mom životu, ja sam imala loš život i nisu svi ljudi imali tu nesreću, pa ni ne mogu svi da me razumeju - rekla je Kristina.

- Problem je njegov bračni status i razlika u godinama, pa verovatno razmišljaš kako će vaša veza dočekana biti od vaše porodice. Kako gledaš na te, uslovno rečeno, dve prepreke? - upitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam to totalno bacila u senku i ne razmišljam o tome, razmišljam o njegovim osećanjima. Mislim da je on u mnogo težoj situaciji, nego ja. Ja znam da imam problem u kući i da to nije stvar koja se tako lako prihvata, možda moji roditelji ne bi imali takav problem sa tim, znaju moj put i znaju da ne mogu biti sa nekim balavcem, sa moje strane se vidi da je iskreno, ali sam isto tako rekla i da je bilo dosta sitaucija u životu gde bi možda pobegli od porodice. Uvek sam bila uz njih, za desetoro njih - izjavila je Spalevićeva.

- Nikada nikoga nisam volela kao Kristijana, čudno mi je da kažem da nekoga volim, rekla bih ,,Važi", ali ja njega stvarno volim, mislim da je to prvenstveno sudar energije, prvo sam ga zavolela kao čoveka, kao prijatelja, imala sam osećaj da ću uvek moći da okrenem njegov broj telefona, prvo sam mu se tako približila, mislila sam da sam do sada bila zaljubljena, ali to je bila limunada! Postoje dve situacije, da će ispeglati odnos sa suprugom, ne bih bila sebična, mogu da zamislim, ili da neću biti pored njega, da ću teško da prevaziđem, a drugi slučaj, mislim da mogu da ga pratim i da imamo kul život i mislim da imamo isti tempo, mogu da zamislim sve sa njim - dodala je Kristina.

- Je l' bi mu rodila dete? - upitao je Darko.

- Da - izgovorila je Kristina.

Kurir.rs/M.M.

