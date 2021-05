ŠA SE RASPADA BEZ SIMOVE U RIJALITIJU! SUZA SUZU STIŽE: Ne patim za Ivanom, volim samo Taru i nikoga više, bilo nam je TOP u vezi!

Nenad Aleksić Ša slomio se pred kraj emisije, zaplakao, pa izašao iz Bele kuće i počeo da se jada zadrugarima.

Reper je istakao kako mu se sve smučilo i sve vreme je bio u suzama.

foto: Printscreen

"Ne mogu, smučilo mi se, skroz, veruj mi", plakao je Ša.

"Ja kontam šta sad tebe je*e", rekao mu je Đedović.

"Zato što je volim, samo nju i nikog više. Samo nju! Ne mogu da živim u neznanju dva meseca. Ne patim za Ivanom, da, slao sam joj poruku kad sam želeo da sakrijem da sam zavoleo drugu. Zašto me Tara ne bi čekala skrštenih ruku? Voleo sam je do jaja, znaš koliko sam normalan napolju. Kod mene je jasno, šta je bilo - bilo je, ja se ne bih vratio Ivani, ne znam šta više od papira za razvod, sad je kraj, završio sam to, idem dalje, ja sam takav. Svađe su nam bile kretenske, ali meni je u vezi bilo top", ubeđivao je reper.

Kurir.rs/K.Đ.