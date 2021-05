ANJA ISPRIČALA SAN KOJI LEDI KRV U ŽILAMA: Mina Vrbaški je bila trudna i žrtvovala se zbog NJE! Otkrila UŽASNE detalje! (VIDEO)

Anja Todorović sela je pored Mine Vrbaški, kako bi joj se poverila o snovima koji su je progonili, te je prepričala svoju traumu koju je doživela tokom noći. Scene koje je Anja prepričala graniče se sa filmskim scenarijima.

- U toj kući kod babe, ja joj kažem da me juri policiji, ja na terasi i vidim policija dolazi, ja sa terase bežim kroz neku livadu... - pričala je Anja.

- To je sramota, bežiš stralno od problema - rekla je Mina.

- Ja sam ušla u kućicu, i tu opet nailaze ljudi, seku drva, ja sam im rekla da moram tu da se sakrijem, ali ne stižem da se sakrijem, i policajac me stiže i uhvati me. I on kaže da mora da me prekontroliše... Na papiru je pisalo da nisam trudna, ja u tom trenutku, pošto sam čula i videla da piše, napumpala sam stomak da ispadne da sam trudna. Kažu oni da to nije ona, pa je pogledao u moje patike i izvadio je delić trave, u kojoj sam ubila policajca. Tu si naišla ti, gde si stvarno bila trudna i po svim parametrima se slažeš sa opisom, a ti meni klimaš glavom i policajac pušta mene, a uzimaju tebe. Ti meni govoriš da idem, podmetnula si sebe, a nisu te ubili, nego su te samo odveli. Naišla sam posle na kriminalnu grupu, ja sam im rekla da me traže, dali su mi zlatne pištolje, idemo u neku zgradu napušteno, tamo blejimo, u tom nailaze dva policajca i kreću da ubijaju ove iz grupe, a mene nisu ubili, sve ostale su poubijali, drže nas u toj sobi... - ispričala je Anja.

