NAKON PRELJUBE, OGLASILA SE KRISTIJANOVA KUMA: Žena mu ovo SIGURNO neće oprostiti, a priča se da je KRISTINU poslala STANIJA!

Kristijan Golubović danima je u žiži medijske pažnje zbog javne preljube koju je počinio u rijalitiju "Zadruga" sa Kristinom Spalević. Tim povodom za medije se oglasila njegova kuma Olivera Marković.

Olivera je otkrila kako se osećala kada je saznala da je Kristijan prevario Ivanu sa Kristinom.

- Iskreno, bila sam šokirana kada sam saznala, niko od nas nije očekivao to, svi smo bili šokirani. Kada su mi rekli da je ozvaničio vezu... Ne podržavam što je to tako uradio i što radi sve javno, ali on je moj kum, moj venčani kum i uvek ću biti uz njega. Kumstvo je za nas svetinja - istakla je Olivera.

Pevačica nam je otkrila i šta misli o Kristini, novoj izabranici njenog kuma.

- Vidim da je srećan sa Kristinom, ali pričalo se i da je nju i Stanija poslala. Ne znam da li je to tačno. Vidim da je on srećan sa njom, ali ponavljam, ne sviđa mi se što je sve tako javno. Zbog njegove porodice, prijatelja, i njegov sin Lazar ima devojku, svi to gledaju - dodala je Kristijanova kuma.

Mediji bruje o tome da je Ivana napustila zajednički stan u Kraljevu. Olivera je ispoštovala svoju kumu i nije želela da priča o dešavanjima u domu Golubovića, ali je u jedno bila sigurna - da Kristijanu supruga preko ovoga neće preći.

- Ne bih da pričam o tome, Ivana ne želi da se oglašava za medije, ali sigurno joj nije lako. Mene je Kristijan prošle godine venčao, nju i ne poznajem toliko dobro. Za stvari koje je pričao o problemima u braku sam saznavala od njegove porodice i prijatelja. Jedno znam, Ivana je velika majka i velika žena, Kristijan je poštuje, ali sam sigurna da mu ovo neće oprostiti. Znam da se plaši da neće moći da viđa Veru, ali se iskreno nadam da to toga neće doći. Vera i Lazar su njegove svetinje i voli ih najviše na svetu - rekla nam je pevačica.

Kako Kristijan ima mnogobrojnu armiju i od samog početka "Zadruge 4" važi za jednog od favorita, upitali smo njegovu kumu da li misli da će ga zbog ovog poteza armija "napustiti".

- Podrška ga sigurno neće napustiti. Moj kum je tamo pokazao i najbolje i najgore stvari. Oni koji ga iskreno vole, biće uz njega do kraja - zaključila je Olivera.

