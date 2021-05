BIVŠI ZADRUGAR NAJOŠTRIJE OSUDIO MAJU I JANJUŠA: Ona se zaklela u TAKIJA, mučno ih je gledati! UŠLO IM JE TO PONAŠANJE U KRV!

Teodora Bilanović i Filip Car bili su nominovani, a bivši zadrugar Stefan Šebez, je tu bio u ulozi Filipove podrške.

- Ja sam tu, jer njegova porodica iz opravdanih razloga nije mogla da dođe, ali sam u stalnom kontaktu sa njegovima, tačnije sa sestrom - rekao je Stefan.

Stefan se zatim osvrnuo na najaktuelnija dešavanja u kući, odnosno haos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, koji je i dalje u toku.

- Mučno je za gledati. Njima je to verovatno ušlo u krv, verovatno će tako funkcionisati do samog kraja. Hvala Bogu, takvih situacija nisam imao u životu. Obostrano je to, ona se u oca zaklela da neće više nikad, on se takođe kleo. Ne znam šta će biti kad izađu, nadam se da će završiti - prokomentarisao je Šebez.

- Ja sam Caru rekao još na početku, Mina zna da uđe pod kožu, rekao sam mu da na vreme prekine, jer znam kako Mina funkcioniše, onda je sve otišlo predaleko. Najbolji je kad je sam - govorio je Stefan.

